Πιερρακάκης στο Ecofin: Για ποιους τομείς ζήτησε εξαιρέσεις από τον «πράσινο φόρο»

Σε μια περίοδο που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιταχύνει το νομοθετικό της έργο για την πράσινη μετάβαση, η Ελλάδα ανέδειξε στο ECOFIN τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες τριών καίριων κλάδων της οικονομίας της, ζητώντας μια περισσότερο στοχευμένη και ρεαλιστική προσέγγιση στη νέα Οδηγία για τη φορολογία της ενέργειας.

Μιλώντας στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών στις Βρυξέλλες, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε τη στρατηγική θέση της χώρας, επισημαίνοντας ότι η αεροπλοΐα, η ναυσιπλοΐα και η γεωργία αποτελούν τομείς ζωτικής σημασίας για την ελληνική οικονομία και απαιτούν ιδιαίτερη μεταχείριση στο νέο πλαίσιο της ενεργειακής φορολόγησης.

Ο υπουργός υπογράμμισε αρχικά ότι η Ελλάδα συμμερίζεται πλήρως τους στόχους της ενεργειακής μετάβασης και, μάλιστα, βρίσκεται στην πρωτοπορία της υλοποίησής της, με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη και σημαντικές επενδύσεις σε δίκτυα, αποθήκευση και καθαρές τεχνολογίες.

Τόνισε επίσης ότι οι μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση της Οδηγίας έχουν οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο, την οποία η Ελλάδα χαιρετίζει, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες τόσο της προεδρίας όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ωστόσο, ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να εξεταστεί αποσπασματικά, αλλά στο πλαίσιο ενός ευρύτερου στρατηγικού αφηγήματος που λαμβάνει υπόψη πολλαπλούς στόχους ταυτόχρονα: τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Προειδοποίησε ότι η εφαρμογή μιας οριζόντιας προσέγγισης για όλα τα κράτη-μέλη θα οδηγούσε σε στρεβλώσεις, καθώς δεν έχουν όλες οι οικονομίες τα ίδια χαρακτηριστικά ή τις ίδιες ενεργειακές εξαρτήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους τομείς της ναυσιπλοΐας και της αεροπλοΐας, επισημαίνοντας ότι λόγω της γεωγραφίας της Ελλάδας και της θέσης της στον ευρωπαϊκό χάρτη, ενδεχόμενη επιβολή φόρων θα δημιουργούσε άμεσο ανταγωνιστικό μειονέκτημα έναντι άλλων μεσογειακών χωρών που δεν εφαρμόζουν αντίστοιχη φορολόγηση.

Υπενθύμισε ότι τα εναλλακτικά καύσιμα στους δύο αυτούς κλάδους δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί σε κλίμακα, γεγονός που καθιστά την παράταση της δεκαετούς εξαίρεσης από τη φορολογία απολύτως αναγκαία. Τόνισε μάλιστα ότι η Ελλάδα δεν θα ήταν διατεθειμένη να συζητήσει συντομότερο χρονικό διάστημα εξαίρεσης. Εξήγησε, επίσης, ότι τυχόν κατάργηση της δεκαετούς εξαίρεσης θα επηρέαζε αρνητικά την εδαφική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφερόμενος στη γεωργία, ο υπουργός μίλησε για έναν «υπαρξιακό στόχο» της Ένωσης: την επισιτιστική ασφάλεια. Αναγνώρισε ότι στις συζητήσεις έχει ήδη δοθεί παράταση στη φορολογική εξαίρεση για τον αγροτικό τομέα, ωστόσο η Ελλάδα στηρίζει την προοπτική μόνιμης εξαίρεσης για τα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιούνται στις αγροτικές εργασίες. Όπως τόνισε, η ανάγκη αυτή απορρέει από την ίδια στρατηγική λογική που διέπει και τις άλλες θέσεις της Ελλάδας.

Με την παρέμβασή της, η Αθήνα επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η πράσινη μετάβαση θα προχωρήσει χωρίς να υπονομεύσει κρίσιμους τομείς της οικονομίας, αναδεικνύοντας την ανάγκη ρεαλισμού, διαφοροποίησης των εργαλείων και προσαρμογής των ευρωπαϊκών πολιτικών στις πραγματικές δυνατότητες και ανάγκες των κρατών-μελών.

