Πιερρακάκης στο Bloomberg: Κάτω από το 120% το δημόσιο χρέος πριν το 2030

Την πεποίθηση ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος θα πέσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ πριν από το 2030, εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, συνεχίζοντας μια πορεία ταχύτατης αποκλιμάκωσης που, όπως είπε, αποτελεί πλέον «ιστορία ανατροπής και ανανέωσης» για την ελληνική οικονομία.

Μιλώντας στο Bloomberg από το Λονδίνο, υπενθύμισε ότι το χρέος είχε εκτοξευθεί στο 210% μετά την πανδημία και εκτίμησε πως το 2026 θα έχει ήδη περιοριστεί στο 137,6%, χάρη στα συνεχή πρωτογενή πλεονάσματα και την ισχυρή ανάπτυξη.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε στον προϋπολογισμό του 2026 και στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, τα οποία θα κατατεθούν στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα.

Προέβλεψε ρυθμό ανάπτυξης 2,4%, σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και πρωτογενές πλεόνασμα 2,8%, ενώ σημείωσε ότι η χώρα διατηρεί την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους στην Ευρώπη.

Οπως είπε, η Ελλάδα πλέον συνδυάζει χαμηλή ανεργία, υψηλότερη ανάπτυξη από την ΕΕ και διαρκή παραγωγή δημοσιονομικού χώρου, γεγονός που επιτρέπει στο οικονομικό επιτελείο να υλοποιεί στοχευμένες πολιτικές, όπως η πρόσφατη μεγάλη οριζόντια μείωση του φόρου εισοδήματος, η μεγαλύτερη, όπως είπε, στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Περιέγραψε το πρόγραμμα δανεισμού ως «ελαφρύ», επισημαίνοντας ότι η διαχείριση του χρέους αποτελεί πλέον «καλό πρόβλημα» για την Ελλάδα, η οποία αντλεί ρευστότητα κυρίως μέσω δημοπρασιών στη δευτερογενή αγορά.

Ανέφερε πως η κυβέρνηση έχει στόχο τις πρόωρες αποπληρωμές, υπενθυμίζοντας την απόφαση για εξόφληση του χρέους του πρώτου μνημονίου έως το 2031, δέκα χρόνια νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω προ-χρηματοδότησης, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Τόνισε μάλιστα ότι η χώρα δεν πρόκειται να επαναλάβει το «λάθος της προηγούμενης γενιάς» μεταφέροντας το βάρος στις επόμενες.

Αναφερόμενος στο πολιτικό χρονοδιάγραμμα και στις επερχόμενες εκλογές εντός 12 έως 18 μηνών, τόνισε πως η κυβέρνηση δεν προτίθεται να ακολουθήσει προεκλογική λογική υπερβάσεων στις δαπάνες, καθώς η στρατηγική της βασίζεται σε έναν ενάρετο κύκλο ανάπτυξης, απασχόλησης και υγιών δημοσιονομικών. Επισήμανε ότι το πρόγραμμα του πρωθυπουργού εστιάζει στη στήριξη των οικογενειών και των νέων, μέσα από πολιτικές που καθίστανται εφικτές χάρη στη σταθερή δημοσιονομική πορεία.

Σχετικά με την ευρωπαϊκή ατζέντα, ο υπουργός απέφυγε να αποκαλύψει ποιον θα στηρίξει η Ελλάδα για τη θέση του αντιπροέδρου της ΕΚΤ, αλλά υπογράμμισε ότι η παρουσία ελληνικών ονομάτων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα αποτελούσε αναγνώριση της προόδου της χώρας. Εξήγησε ότι η συζήτηση για τις τρεις μεγάλες αλλαγές στις κορυφαίες θέσεις της ΕΚΤ θα γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα σε ένα πλαίσιο ευρύτερων μεταρρυθμίσεων που αφορούν τα τελωνεία, την ενέργεια, τη φορολογία και κυρίως τη διαμόρφωση ενός πιο λειτουργικού οικονομικού πυλώνα για την Ένωση.

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε κατ’ επανάληψη πως η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί ταχύτερα και συλλογικά, με προτεραιότητα την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, την οποία χαρακτήρισε κρίσιμη για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ανέφερε ότι η Ελλάδα στηρίζει ενεργά τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές, υλοποιώντας -όπως επισήμανε- τη λογική «Δείξε, μην λες» του Φόκνερ. Παρέπεμψε και στα ευρήματα της έκθεσης Ντράγκι για τις ανάγκες ενοποίησης κεφαλαιαγορών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά την πολιτική αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, επανέλαβε την πλήρη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία, υπενθυμίζοντας ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι θα επισκεφθεί την Αθήνα την Κυριακή.

Τόνισε ότι η σχετική πολιτική πρέπει να είναι απολύτως νομικά τεκμηριωμένη και να εξεταστεί περαιτέρω σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ χαρακτήρισε καίριο δείκτη επιτυχίας την εξασφάλιση της συναίνεσης του Βελγίου, το οποίο, όπως είπε, πρέπει «να προστατευθεί». Για εναλλακτικό σχέδιο σημείωσε ότι βρίσκεται ακόμη υπό συζήτηση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη δημόσια πρόταση της Euronext για το Χρηματιστήριο Αθηνών, επιβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση στηρίζει πλήρως τη συμφωνία.

Δήλωσε αισιόδοξος για την έκβασή της, εξηγώντας ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από πρόσβαση σε μια μεγαλύτερη δεξαμενή ρευστότητας και ότι η διεύρυνση του ρόλου της Euronext θα συμβάλει σημαντικά στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Υπενθύμισε, επίσης, την πρόσφατη αύξηση του ποσοστού της UniCredit στην Alpha Bank ως ένδειξη διεθνούς εμπιστοσύνης, τονίζοντας πως η χώρα επιδιώκει περισσότερες άμεσες ξένες επενδύσεις.

Η σταθερότητα και η ανάπτυξη της χώρας αποτελούν πλέον σταθερό αφήγημα, το οποίο αποσκοπεί να ενισχυθεί περαιτέρω τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέληξε.

