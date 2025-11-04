Πιερρακάκης: Στεγαστικό και Δημογραφικό οι κρίσιμες προκλήσεις για τη χώρα

Σε μια περίοδο που το κόστος ζωής πιέζει έντονα τα νοικοκυριά και η χώρα αναζητά σταθερούς αναπτυξιακούς άξονες για τα επόμενα χρόνια, δύο ζητήματα αναδεικνύονται ως κρίσιμες προκλήσεις: το στεγαστικό και το δημογραφικό.

Σε αυτά επικέντρωσε την ομιλία του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο 21ο Athens Tax Forum 2025 του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, προαναγγέλλοντας νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη πολιτών και οικογενειών που δυσκολεύονται οικονομικά.

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δρομολογήσει μέτρα ανακούφισης, όπως η επιστροφή ενός ενοικίου στο 80% των ενοικιαστών και η αναμόρφωση της κλίμακας μισθωμάτων, τονίζοντας ωστόσο πως το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν πρόσθετες στοχευμένες ενισχύσεις.

«Το στεγαστικό αποτελεί μια από τις πιο πιεστικές πραγματικότητες της καθημερινότητας. Ενα σημαντικό μέρος του πληθυσμού παλεύει για να ανταποκριθεί σε ενοίκια που απορροφούν μεγάλο ποσοστό του μηνιαίου τους εισοδήματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η μεγαλύτερη μείωση άμεσων φόρων στη μεταπολίτευση, την οποία περιλαμβάνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο της ΔΕΘ, αποτελεί τον πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος.

Οπως σημείωσε, το πακέτο ύψους 1,76 δισ. ευρώ δίνει έμφαση στη μεσαία τάξη και απλώνεται σε ολόκληρη την επικράτεια, συνδέοντας τη φορολογική ελάφρυνση με κίνητρα ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο δημογραφικό, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο την ενίσχυση των γεννήσεων, αλλά και τη συνολική κοινωνική ισορροπία.

«Χαιρόμαστε γιατί έχουμε καταφέρει για πρώτη φορά το σύνολο των μέτρων της ΔΕΘ να είναι κομμάτι ενός πολύ συμπαγούς αφηγήματος μιας και μόνο αλλαγής, της μεγαλύτερης μείωσης άμεσων φόρων στη μεταπολίτευση, αλλά με ένα κριτήριο, κοινωνικό και μεταρρυθμιστικό, το οποίο έρχεται και πατάει πάνω στο υπαρξιακό για εμάς πρόβλημα της χώρας για τις επόμενες δεκαετίες που δεν είναι άλλο από το δημογραφικό.

Δημογραφικό δεν είναι μόνο οι γεννήσεις. Δημογραφικό είναι και η ένταξη των νέων γρηγορότερα στην αγορά εργασίας. Δημογραφικό είναι και η στήριξη της Περιφέρειας – το γεγονός ότι ο ΕΝΦΙΑ σε μια διετία θα μηδενισθεί στα χωριά είναι δημογραφικό με τους όρους με τους οποίους το συζητάμε», είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, ο υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε τροχιά κινήσεων και μετασχηματισμού, επισημαίνοντας τη σημασία των διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς και την προσέλκυση νέων επενδύσεων από τις ΗΠΑ και άλλες αγορές. «Δεν μιλάμε για σύνθημα. Θέλουμε περισσότερες επενδύσεις και εργαζόμαστε για αυτό με συγκεκριμένα βήματα», ανέφερε.

Τέλος, έκανε ειδική αναφορά στον μηχανισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, επισημαίνοντας ότι η φιλοσοφία του συνδέει κάθε χρηματοδότηση με μια συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, κάτι που η χώρα -όπως είπε- είχε ανάγκη προκειμένου να ξεφύγει από το μοντέλο επιδοτήσεων χωρίς αντίκρισμα.

