Πιερρακάκης: Πώς και πόσο αποδίδει η πάταξη της φοροδιαφυγής

Στα 2,2 δισ. ευρώ αναμένει ο υπουργός Οικονομίας Κυρικάκος Πιερρακάκης ότι θα φτάσουν τα έσοδα με τα ενισχυμένα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής.

Σε συνέντευξή του στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής, ο κ.Πιερρακάκης αναφέρει πως το 2024 τα έσοδα ανήλθαν σε 1,7 δισ. ευρώ, ενώ για το 2025 εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 2,2 δισ. ευρώ. Η προσπάθεια θα ενταθεί στους τομείς των καυσίμων και των καπνικών προϊόντων, με νέα θεσμικά πλαίσια, ενίσχυση των ελέγχων και χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση της κίνησης οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων.

Ο υπουργός προαναγγέλλει νέες ελαφρύνσεις για το 2026, αλλά όχι νωρίτερα από την επόμενη ΔΕΘ, καθώς «το πακέτο των 1,76 δισ. ευρώ εξαντλεί το θεσμικά επιτρεπτό όριο δαπανών για την επόμενη χρονιά».

Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, η κυβέρνηση έχει φθάσει στο ανώτατο όριο δαπανών με το πακέτο των 1,76 δισ. ευρώ. Ωστόσο, κατά τον υπουργό, αν το πρωτογενές πλεόνασμα ξεπεράσει το 4% του ΑΕΠ, εξετάζεται το ενδεχόμενο συμπληρωματικών μέτρων τον Απρίλιο του 2026, όπως είχε συμβεί και φέτος με την επιστροφή ενοικίου και την ενίσχυση των συνταξιούχων.

Ο κ. Πιερρακάκης τονίζει ότι ο ευρωπαϊκός κανόνας δαπανών δεν επιτρέπει τη διανομή του πλεονάσματος πέραν του θεσμικά επιτρεπτού ορίου, επισημαίνοντας τη συνέπεια της κυβέρνησης στη δημοσιονομική διαχείριση. Υπογράμμισε πως η δημιουργία δημοσιονομικού χώρου μπορεί να επιτρέψει στοχευμένες παρεμβάσεις στη ΔΕΘ του 2026 για το 2027, με προτεραιότητα στην κοινωνική συνοχή.

Σχετικά με τα μέτρα για τη στήριξη των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, ο υπουργός αναναφέρει πως οι παρεμβάσεις είναι άμεσες και στοχευμένες. Μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν τα οφέλη από την 1η Ιανουαρίου 2026, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες από το 2027. Η μεταρρύθμιση προβλέπει σημαντικές μειώσεις φόρου για οικογένειες με παιδιά και για νέους έως 25 ετών, ενώ οι συνταξιούχοι θα ωφεληθούν από το επίδομα των 250 ευρώ, την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και τις αυξήσεις στις συντάξεις που σωρευτικά φτάνουν το 16% το 2026.

Παράλληλα, προωθούνται μέτρα για το στεγαστικό πρόβλημα, με μείωση της φορολογίας στους ιδιοκτήτες και κίνητρα για αύξηση της προσφοράς κατοικιών, ώστε να περιοριστούν οι πιέσεις στα ενοίκια. Ο υπουργός χαρακτηρίζει το σύνολο των μέτρων ως μόνιμα και όχι επιδοματικά, με στόχο την ουσιαστική στήριξη των νοικοκυριών.

Για την ανάπτυξη, ο υπουργός χαρακτηρίζει ρεαλιστική και τεκμηριωμένη την πρόβλεψη για ρυθμό 2,4% το 2026. Η εκτίμηση βασίζεται στα μέτρα της ΔΕΘ που ενισχύουν τη ζήτηση και στην αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στα 16,7 δισ. ευρώ. Παρά τις διεθνείς προκλήσεις, η εγχώρια οικονομική δυναμική θεωρείται επαρκής για την επίτευξη των στόχων.

Αναφορικά με τους μισθούς, ο κ. Πιερρακάκης επαναλαμβάνει τη δέσμευση για κατώτατο μισθό 950 ευρώ και μέσο μισθό 1.500 ευρώ έως το 2027. Οπως αναφέρει, οι αυξήσεις πλέον βασίζονται στην ανάπτυξη και την παραγωγικότητα, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά τους.

