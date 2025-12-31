Πιερρακάκης ο απολογισμός: Καθαρό το αποτύπωμα του 2025 – Ανοίγει νέους δρόμους το 2026

Μέσα από ένα βίντεο (δείτε το κάτω) στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών -και πρόεδρος του Eurogroup- Kυριάκος Πιερρακάκης, κάνει τον δικό του απολογισμό για τη χρονιά που φεύγει.

«Το 2025 άφησε καθαρό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία», μια χρονιά «πραγματικά πυκνή σε γεγονότα», τονίζει και ακολούθως απαριθμεί μερικά μόνο από τα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος των πολιτών που τέθηκαν σε ισχύ τους τελευταίους μήνες:

«Από φέτος ένα ενοίκιο στο τέλος της χρονιάς θα επιστρέφεται από το κράτος στον τραπεζικό λογαριασμό των ενοικιαστών.

»Μονιμοποιείται οικονομική ενίσχυση 250 ευρώ καθαρά για 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

»Ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών αποδεικνύεται ένα πολύ ισχυρό εργαλείο στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων της χώρας.

»Τράπεζες οι οποίες μετέχουν στο ψηφιακό σύστημα ΔΙΑΣ ακόμη και σήμερα χρεώνουν ποσά της τάξης το 1,5 με 2 ευρώ στο πλαίσιο και πρόσφατης απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Οι χρεώσεις αυτές με την νομοθετική μας παρέμβαση μηδενίζονται. Μηδενίζουμε τις προμήθειες, καταργούμε τους χρεώσεις, θεσπίζουμε εθνικό πλαφόν 1,5 ευρώ στους παρόχους.

»Οι φόροι για όλους μειώνονται. Για μισθωτούς στον δημοσίου τομέα, του ιδιωτικού τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, αγρότες. Ο φορολογικός συντελεστής έως τις 20.000 ευρώ μηδενίζεται».

Η δε εξαγορά του Χρηματιστήριου Αθηνών από τη Euronext, επισημαίνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Ειδική αναφορά κάνει ο υπουργός Οικονομικών στα μέτρα υπέρ των πληγέντων σε Μάτι και Μάνδρα, παραθέτοντας αυτούσιο το σχετικό απόσπασμα ομιλίας του στη Βουλή:

«Χθες το βράδυ κατατέθηκε μια τροπολογία που αφορά δύο τραγωδίες που σημάδευσαν ανεξίτηλα τη συλλογική μας μνήμη. Την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018 στο Μάτι, την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου του 2017 στη Μάνδρα Αττικής. Το κράτος έπαψε να αντιδικεί με ανθρώπους που είχαν ήδη χάσει τα πάντα».

Από τον απολογισμό Πιερρακάκη για το 2025 δεν θα μπορούσε να λείπει η ιστορική επιτυχία για τη χώρα και τον ίδιο προσωπικά, της ανάληψης της προεδρίας του Eurogroup.

«Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά η στρατηγική μας πρέπει να γίνει συνώνυμο της εφαρμογής. Επέστρεψα μόλις από τις Βρυξέλλες με μία μεγάλη τιμή. Μία τιμή που δεν ανήκει σε ένα πρόσωπο, δεν ανήκει σε μία κυβέρνηση μόνο. Ανήκει στην Ελλάδα, ανήκει στους πολίτες της που το αξίζουν γιατί άντεξαν, πίστεψαν και προχώρησαν μπροστά», υπογραμμίζει.

Και ενόψει του νέου έτους, σημειώνει πως «ο προϋπολογισμός του 2026 δεν είναι το τέλος της διαδρομής. Είναι το θεμέλιο της επόμενης φάσης».

«Με τις μεγάλες αλλαγές που ήδη φέρνουν αποτελέσματα και με την εμπιστοσύνη η οποία χτίζεται μέρα με την ημέρα το 2026 μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους για κάθε πολίτη, για κάθε οικογένεια. Καλή χρονιά σε όλες και όλους, με υγεία και αισιοδοξία», καταλήγει ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

