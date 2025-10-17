Ο Κυριάκος Πιερρακάκης με την επικεφαλής του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα | Φωτο από Facebook

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα με θέση και φωνή στα διεθνή φόρα – δείπνο με την Γκεοργκίεβα του ΔΝΤ

Σε δείπνο που παρέθεσε η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, στους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, πραγματοποιήθηκε μια ουσιαστική και ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων για τις προκλήσεις και τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook, ο υπουργός Εθνικής και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις και ο πρόεδρος του Eurogroup Πάσκαλ Ντόναχιου, ξεπέρασε τον τυπικό χαρακτήρα μιας θεσμικής συνάντησης, επικεντρώνοντας στην ανάγκη ενίσχυσης του συντονισμού σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με τον υπουργό.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε ότι «η στιγμή έχει έρθει για να περάσουμε από τον σχεδιασμό στην πράξη», τονίζοντας τη σημασία των συντονισμένων πρωτοβουλιών για σταθερότητα και ανάπτυξη.

Οπως ανέφερε, «η Ελλάδα έχει πλέον θέση και φωνή στα διεθνή κέντρα αποφάσεων. Με σταθερότητα, αξιοπιστία και σχέδιο, συμβάλλουμε σε μια Ευρώπη που κινείται ενωμένα και αποφασιστικά».

