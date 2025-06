Πιερρακάκης: Η Ελλάδα μπορεί να ηγηθεί στη νέα εποχή της μακροζωίας

Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευθεί προς όφελός της την επονομαζόμενη «ασημένια οικονομία» (silver economy) και να ενισχύσει την αναπτυξιακή της πορεία, όπως σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ομιλία του στο διεθνές συνέδριο «Economics of Longevity and Ageing».

«Η πιθανότητα άνω του 50% τα παιδιά που γεννιούνται σήμερα να φτάσουν τα 100 έτη, αλλάζει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε παγκοσμίως στον 21ο αιώνα» τόνισε στην ομιλία του ο κ. Πιερρακάκης.

Ο ΥΠΕΘΟ επεσήμανε ότι με συνεκτική στρατηγική, η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε ηγετικό παράδειγμα προσαρμογής στη νέα δημογραφική πραγματικότητα. «Συχνά μιλάμε για το υπαρξιακό ζήτημα των δημογραφικών παραμέτρων του συστήματός μας. Μπορεί όμως κάποιος να το δει και ως ευκαιρία. Ως ευκαιρία προσαρμογής. Ως ευκαιρία αλλαγής του οικονομικού μας μοντέλου. Ως ευκαιρία να τοποθετηθεί η χώρα μας σε ηγετική θέση, σε αυτόν τον σημαντικό μετασχηματισμό που συμβαίνει ήδη και θα ενταθεί στα επόμενα χρόνια».

Αναφερόμενος στο βιβλίο «The 100-Year Life», ο κ. Πιερρακάκης εξέφρασε την άποψη ότι το «silver economy» είναι ένας τομέας στον οποίο η Ελλάδα μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο τα επόμενα χρόνια και επικαλέστηκε το παράδειγμα χωρών, όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, που έχουν ήδη κάνει πολλά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Οπως διευκρίνισε: «Αλλάξαμε παραμέτρους στο ασφαλιστικό μας σύστημα, τόσο κατά τα χρόνια των μνημονίων και της εποπτείας από το ΔΝΤ, όπου χρειαζόταν να προσαρμοστούμε, όσο και μετέπειτα, υπό την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δώσαμε ευελιξία και επιλογές στο ασφαλιστικό σύστημα, δίνοντας τη δυνατότητα στους μεγαλύτερους σε ηλικία πολίτες να συνεχίσουν να εργάζονται. Και αυτό θα γίνει εκ των πραγμάτων. Θα αλλάξει οριστικά το μοντέλο ζωής των τριών φάσεων — εκπαίδευση, εργασία, σύνταξη».

Ολες αυτές οι αλλαγές, πρόσθεσε, θα επηρεάσουν κάθε τομέα δημόσιας πολιτικής: από την εκπαίδευση μέχρι την κοινωνική πολιτική, μέχρι τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε και αφομοιώνουμε τη δυναμική της ανάπτυξης στο οικονομικό μας μοντέλο.

«Αυτός είναι, λίγο πολύ, και ο τρόπος σκέψης μας ως κυβέρνηση. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς στους οποίους πιστεύουμε ότι μπορούμε να διαδραματίσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο. Συχνά μιλώ για τον ρόλο της ανώτατης εκπαίδευσης, ιδιαίτερα με αφορμή και την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη συνταγματικότητα του νόμου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια», υπογράμμισε ο κ. Πιερρακάκης.

Ο ΥΠΕΘΟ σημείωσε, επίσης, ότι «το γεγονός ότι δεν αναπτύξαμε ποτέ ένα εξωστρεφές μοντέλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, δεν μας στέρησε μόνο εκπαιδευτικά οφέλη, αλλά και οικονομικά. Η μελέτη της Deloitte αναφέρει ότι μόνο μέσω αυτής της μεταρρύθμισης μπορούμε να κερδίσουμε από 0,6% έως 1,7% του ΑΕΠ μας μέσα στην επόμενη δεκαετία. Μπορεί κανείς να φανταστεί τι δυνατότητες ανοίγονται, εάν η Ελλάδα τοποθετηθεί σωστά στην επανάσταση της silver economy. Πιστεύω ότι έχουμε τα περιθώρια να κερδίσουμε περισσότερα από όλους».

Σημειώνεται ότι το συνέδριο διεξάγεται στο αμφιθέατρο της Τράπεζας της Ελλάδος, με τη συμμετοχή κορυφαίων οικονομολόγων και εκπροσώπων διεθνών οργανισμών, ενώ αποτελεί κοινή πρωτοβουλία του CEPR RPN on Ageing and Longevity, του OECD Crete Centre on Population Dynamics, του EIT Oxford και του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, με την ευγενική υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος και της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News