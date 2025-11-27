Πιερρακάκης για πρόεδρος του Eurogroup; Από αύριο η αντίστροφη μέτρηση

Η προθεσμία για την επίσημη υποβολή υποψηφιοτήτων για την προεδρία του Eurogroup λήγει την Παρασκευή το βράδυ, με την κούρσα διαδοχής να αποκτά αυξημένο ενδιαφέρον και για την Ελλάδα, καθώς διεθνή δημοσιεύματα εμφανίζουν τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη μεταξύ των φαβορί.

Οπως ορίζει η Συνθήκη της Λισαβόνας, ο πρόεδρος του Eurogroup εκλέγεται με απλή πλειοψηφία των ψήφων μεταξύ των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης. Αρα ψηφίζουν 20 υπουργοί, καθώς η ευρωζώνη αριθμεί 20 κράτη-μέλη (από τα 27 της ΕΕ). Η ψηφοφορία θα γίνει στις 11 Δεκεμβρίου και ο νέος πρόεδρος αναλαμβάνει επίσημα τα καθήκοντά του στις 12 Δεκεμβρίου. Η θητεία του ορίζεται στα δυόμισι χρόνια.

Στο προσκήνιο της διεκδίκησης βρίσκονται, σύμφωνα με το Bloomberg και άλλα ξένα ΜΜΕ, ο βέλγος αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Προϋπολογισμού Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ και ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Πηγές στις Βρυξέλλες αναφέρουν ότι το ενδιαφέρον του έλληνα υπουργού Οικονομικών δεν έχει εκδηλωθεί δημοσίως, ωστόσο το γεγονός ότι το όνομά του περιλαμβάνεται στις σχετικές αναφορές διεθνών μέσων αποτελεί από μόνο του ένδειξη της βελτιωμένης θέσης της χώρας εντός της ευρωζώνης.

Η κινητικότητα από την πλευρά του Βελγίου ενισχύθηκε μετά την ανακοίνωση της βελγικής κυβέρνησης ότι κατέληξε εγκαίρως σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό, εξέλιξη που, όπως επισημαίνει το Bloomberg, απομακρύνει το ενδεχόμενο κυβερνητικής κρίσης και ανοίγει τον δρόμο για τον βαν Πέτεγκεμ να θέσει επίσημα υποψηφιότητα. Στον αντίποδα, το Politico αναφέρει ότι η στάση του Βελγίου ως προς τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση δανείου προς την Ουκρανία ενδέχεται να αποτελέσει μειονέκτημα για τον βαν Πέτεγκεμ, διατηρώντας τη διαδικασία ανοιχτή για άλλες υποψηφιότητες.

Στην Αθήνα, στις 20:00 το βράδυ της Πέμπτης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραθέσει δείπνο στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μάνφρεντ Βέμπερ. Στο δείπνο, από ελληνικής πλευράς, θα παρίστανται ακόμη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και αντιπρόεδρος του ΕΛΚ, Κωστής Χατζηδάκης, και ο βουλευτής Σερρών και πρώην υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος αποτελεί εδώ και χρόνια τον συνδετικό κρίκο της ΝΔ με το ΕΛΚ.

Το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξουν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι που θα προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP) δεν σημαίνει αυτόματα ότι η εκλογή θα λυθεί εσωκομματικά, επισημαίνουν δημοσιεύματα διεθνών ΜΜΕ (Financial Times, Bloomberg κ.ά.). Ωστόσο, η παρουσία περισσότερων υποψηφίων από την ίδια πολιτική οικογένεια διευκολύνει στρατηγικές συνεννοήσεις μεταξύ συμμάχων, καθώς το ΕΛΚ διαθέτει ευρεία εκπροσώπηση σε εθνικές κυβερνήσεις και υπουργεία Οικονομικών.

Η πρόσκληση του πρωθυπουργού στον Βέμπερ και το δείπνο της Αθήνας, την ίδια περίοδο που κλείνουν οι υποψηφιότητες, αποτιμάται από κάποιους παρατηρητές ως μια ακόμη ευκαιρία δικτύωσης και ενεργοποίησης πολιτικών επαφών.

Την ίδια στιγμή, οι ισορροπίες εντός του Eurogroup παραμένουν σύνθετες: η θέση απαιτεί αποδοχή από μικρά και μεγάλα κράτη, δεδομένου ότι ο πρόεδρος εκπροσωπεί την ευρωζώνη σε διεθνή φόρα, από το G7 έως τις ετήσιες συνόδους του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

