Πιερρακάκης: Είμαι υπέρ της αναδιάρθρωσης αν θέλουμε να επιβιώσουν τα ΕΛΤΑ

Υπέρ της αναγκαίας -όπως τη χαρακτήρισε- αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ, ώστε να διασφαλιστεί η επιβίωσή τους στη νέα εποχή, τάχθηκε ευθέως, μιλώντας στην ΕΡΤ την Τετάρτη, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, παρά τον κουνιαρχτό που σήκωσε η ανακοίνωση για το κλείσιμο 200 και πλέαν καταστημάτων – ανάμεσά τους και πολλά σε απομακρυσμένες περιοχές της περιφέρερειας.

Με τη σειρά του και ο υπουργός Οικονομικών διέκρινε «λάθη στην επικοινωνία και στην επιχειρησιακή εφαρμογή» του σχεδίου αναδιάρθρωσης -λάθη τα οποία στόιχισαν στον διυθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα, τη θέση του- παράλληλα όμως, αναγνώρισε -και ξεκαθάρισε- ότι «η επιβίωση του οργανισμού απαιτεί αλλαγές».

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες στο θέμα των ΕΛΤΑ, αδικούν όσα θετικά έχουν γίνει, αναφέροντας ενδεικτικά ότι από την πέμπτη θέση στις ταχυμεταφορές, σήμερα φιγουράρουν στη δεύτερη.

«Είμαι υπέρ της αναδιάρθρωσης γιατί θέλω να επιβιώσει ο Οργανισμός», τόνισε χαρακτηριστικά, για να συμπληρώσει: «Θέλουμε τα ΕΛΤΑ να συνεχίσουν να παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Ο ταχυδρόμος θα συνεχίσει να πηγαίνει πόρτα-πόρτα, αλλά η νέα εποχή των ΕΛΤΑ περνά μέσα από λύσεις όπως τα shop-in-shop και τις συνέργειες με την τοπική αγορά, ώστε να διασφαλιστεί η καθολική υπηρεσία και η βιωσιμότητα του δικτύου».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του (δείτε ολόκληρη επάνω), ο υπουργός στηλίτευσε την «κρατική αναλγησία», όπως είπε, απέναντι στους εγκαυματίες και τις οικογένειες των θυμάτων της εθνικής τραγωδίας στο Μάτι.

«Το κράτος ασκούσε εφέσεις απέναντί τους», και πλέον «αυτό το στοιχειώδες λύθηκε». «Διαπιστώσαμε» όμως, πρόσθεσε, «ότι υπήρχαν ακόμη εκκρεμότητες , ζητήματα που δεν έχουν διευθετηθεί. Το πλαίσιο που ισχύει για τις οικογένειες των θυμάτων στα Τέμπη πρέπει να επεκταθεί και στο Μάτι. Είναι στοιχειώδες καθήκον της Πολιτείας. Και αυτό θα λυθεί άμεσα, μέχρι το τέλος της χρονιάς», δεσμεύθηκε.

Ονομαστική για τα μέτρα της ΔΕΘ

Οσο για τα μέτρα φοροελάφρυνσης των πολιτών, που ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία επί της Αρχής στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων (με ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά να καταψηφίζουν και ΠΑΣΟΚ, Πλεύση Ελευθερίας και Ελληνική Λύση να επιφυλάσσονται για την Ολομέλεια), ο κ. Πιερρακάκης προανήγγειλε ότι θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία, ώστε, όπως είπε, «να φανεί καθαρά η στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης».

Για μία ακόμη φορά, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περιέγραψε τη μεταρρύθμιση που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ ως «συνεκτικό σχέδιο φορολογικής δικαιοσύνης και ανάπτυξης».

«Η χώρα έχει κερδίσει αξιοπιστία» και «η ανάπτυξη είναι το μόνο σταθερό αντίδοτο στις ανισότητες», θέλησε να επαναλάβει ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

