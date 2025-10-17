Πιερρακάκης – Μπέσετ: Στο επίκεντρο η ενίσχυση των επενδύσεων

Συνάντηση με τον αμερικανό ομόλογό του, Σκοτ Μπέσετ, είχε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την οποία συζητήθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα θέματα στα οποία δόθηκε έμφαση αφορούν:

• στην προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, με έμφαση στην τεχνολογική καινοτομία και στις ενεργειακές υποδομές.

• στην ενίσχυση των διατλαντικών εμπορικών σχέσεων και τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή,

• καθώς και στη συνεργασία σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση των σύγχρονων οικονομικών προκλήσεων.

Οπως σημειώνει το ΥΠΕΘΟ ο κ. Πιερρακάκης ανέδειξε τη σημαντική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας τους τελευταίους μήνες, επισημαίνοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις, η δημοσιονομική σταθερότητα και η ψηφιακή μετάβαση αποτελούν τους κύριους πυλώνες που καθιστούν τη χώρα μας αξιόπιστο και ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της ενεργειακής συνεργασίας, με την Ελλάδα να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως περιφερειακός κόμβος μεταφοράς, αποθήκευσης και διασύνδεσης ενεργειακών διαδρόμων.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση των δύο υπουργών σε διάστημα έξι μηνών, ενώ κατά τη διάρκεια της επιβεβαιώθηκε η σχέση εμπιστοσύνης και στρατηγικής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και η αμοιβαία δέσμευση για στενότερο συντονισμό απέναντι στις διεθνείς οικονομικές προκλήσεις.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News