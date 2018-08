PhotoWorkshop: Φωτογραφίζοντας την τελετουργία Σιάχα

Είμαι ενθουσιασμένη για το νέο μας βιωματικό, φωτογραφικό εργαστήριο που θα γίνει στην όαση Σίουα της δυτικής Αιγύπτου, κατά τη διάρκεια της Σούφικης τελετουργίας Σιάχα. Σήμερα, ο αγαπημένος μου φίλος Dimitris Aspiotis ετοίμασε ένα περιεκτικό βίντεο που σας παρουσιάζουμε για να πάρετε μία γεύση από αυτό που θα βιώσουμε στην ιδιαίτερη γιορτή της συναδέλφωσης.Αναλυτικές πληροφορίες στο link του event:https://www.facebook.com/events/244383729619437/Τηλέφωνο επικοινωνίας: 0030 6977296831 (Viber, WhatsApp) SOS: όσο νωρίτερα κλείσετε τα αεροπορικά εισιτήρια τόσο καλύτερη τιμή θα πετύχετε. Κλείστε εγκαίρως.<3I'm so excited to present this awesome video of my beloved friend Dimitris Aspiotis about our next photographic workshop in the Oasis Siwa of Egypt to celebrate with the locals at the brotherhood festival Siyaha, during the October full moon.More infos at: https://www.facebook.com/events/244383729619437/Tel.: 0030 6977296831 (Viber, WhatsApp)

