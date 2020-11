Pfizer και ΒioNTech κατέθεσαν επισήμως αίτηση άδειας κυκλοφορίας του εμβολίου τους στις ΗΠΑ

Aίτημα στην αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (Food and Drug Administration/ FDA) για κατεπείγουσα έγκριση του εμβολίου τους BNT162b2 στις ΗΠΑ υπέβαλαν την Παρασκευή οι Pfizer και BioNTech.

«Η υποβολή αιτήματος στς ΗΠΑ αντιπροσωπεύει ένα κρίσιμο ορόσημο στην προσπάθειά μας να προσφέρουμε στον κόσμο ένα εμβόλιο κατά της Covid-19. Πλέον έχουμε πληρέστερη εικόνα τόσο για την αποτελεσματικότητα, όσο και για το προφίλ ασφάλειας του εμβολίου μας, δίνοντάς μας εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του», ανέφερε ο Αλβέρτος Μπουρλά, διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

248 long days and nights

150 active clinical trial sites

43,661 courageous volunteers

Thousands of dedicated @Pfizer and @BioNTech_Group colleagues

And the hopes of billions

All leading to 1 historic moment

#PfizerProud of our FDA Submission today: https://t.co/uyo6XfGSOO

— AlbertBourla (@AlbertBourla) November 20, 2020