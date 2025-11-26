Πετροχημικά με αρνητικό ανθρακικό αποτύπωμα: Η καινοτομία του έργου ECOLEFINS

Μια επαναστατική τεχνολογία που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο παραγωγής των βασικών πετροχημικών προϊόντων, μετατρέποντάς τους από έναν από τους μεγαλύτερους ρυπαντές της ατμόσφαιρας σε σύμμαχο ενάντια στην κλιματική κρίση, αναπτύσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου ECOLEFINS.

Οι εταίροι του ECOLEFINS

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο και υλοποιείται από μια κοινοπραξία κορυφαίων ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων και βιομηχανικών εταίρων. Συντονιστής είναι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ενώ συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο St Andrews, το Forschungszentrum Jülich, το Πολυτεχνείο του Τορίνο, το Πανεπιστήμιο του Groningen, το Πολυτεχνείο Κρήτης, η εταιρεία Elcogen και η HELLENiQ ENERGY.

Από το πρόβλημα στη λύση

Η χημική βιομηχανία ευθύνεται για περίπου 6% των παγκόσμιων εκπομπών CO₂, με τα πετροχημικά – κύρια πρώτη ύλη για πλαστικά και εκατοντάδες άλλα προϊόντα – να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος. Μόνο η παραγωγή αιθυλενίου και προπυλενίου προκαλεί ετησίως εκπομπές 1,5 δισεκατομμυρίου τόνων CO₂.

Το ECOLEFINS προτείνει τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές και την αξιοποίηση CO₂ από την ατμόσφαιρα ή από βιομηχανικές εκπομπές, προκειμένου να παραχθούν ελαφρές ολεφίνες με αρνητικό ανθρακικό αποτύπωμα. Δηλαδή, αντί για την εκπομπή 5 τόνων CO₂ ανά τόνο προϊόντος, να αφαιρούνται από την ατμόσφαιρα έως 3 τόνοι CO₂.

Με αυτόν τον τρόπο, η τεχνολογία υπόσχεται να αφαιρεί 1 δισ. τόνους CO₂ τον χρόνο, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην παγκόσμια προσπάθεια αναχαίτισης της κλιματικής αλλαγής.

Η καινοτομία

Στην καρδιά του έργου βρίσκεται η ανάπτυξη συν-ιοντικών κεραμικών αγωγών – προηγμένων ηλεκτρολυτών που επιτρέπουν τη μετατροπή του CO₂ σε χρήσιμες πρώτες ύλες με τη βοήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για μια τεχνολογία αιχμής που ενώνει:

την έρευνα στα υλικά,

την ηλεκτροχημεία και την κατάλυση,

την προσομοίωση βιομηχανικών διεργασιών μεγάλης κλίμακας.

Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν βιομηχανικές μονάδες παραγωγής που θα αποσυνδέσουν την παραγωγή πετροχημικών από το πετρέλαιο και θα προσφέρουν στην Ευρώπη ένα τεράστιο περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος.

Η συμμετοχή της HELLENiQ ENERGY σηματοδοτεί την πρώτη φορά που μια ευρωπαϊκή πετροχημική βιομηχανία αναλαμβάνει ενεργό ρόλο σε μια τέτοια προσπάθεια, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να πρωταγωνιστήσει στην ενεργειακή μετάβαση και στην αποδέσμευση των πετροχημικών από το πετρέλαιο.

Γιατί έχει σημασία

Αν επιτευχθούν οι στόχοι του ECOLEFINS, η ηλεκτρική παραγωγή ολεφινών μπορεί να μειώσει έως και 10% τις συνολικές εκπομπές CO₂ της ΕΕ. Πρόκειται για μια τεχνολογική καινοτομία που ανοίγει τον δρόμο σε ένα νέο βιομηχανικό μοντέλο, όπου η ανάπτυξη συνδυάζεται με τη βιωσιμότητα και τη δέσμευση CO₂.

