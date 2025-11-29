Πετρέλαιο, το ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο του Μαδούρο

Το πετρέλαιο μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο για τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, σε περίπτωση που γίνουν διαπραγματεύσεις μεταξύ της χώρας του και των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου της Βενεζουέλας κατευθύνεται προς την Κίνα.

Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει αυξήσει τη στρατιωτική παρουσία της στην Καραϊβική, έχει υποστηρίξει πως είναι «ανοιχτή» σε διαπραγματεύσεις με τον Μαδούρο, σε μια περίοδο που η Βενεζουέλα προσπαθεί απεγνωσμένα να προσελκύσει ξένες επενδύσεις στον πετρελαϊκό τομέα της. Πρόκειται για ένα δύσκολο έργο, εξαιτίας των αμερικανικών κυρώσεων.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι το Cartel de los Soles, το οποίο «ανήκει» στη Βενεζουέλα, είναι τρομοκρατική οργάνωση, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την πίεση στον Μαδούρο.

Σημειώνεται ότι η Βενεζουέλα είναι μέλος του ΟΠΕΚ και εκτιμάται ότι φέτος η ημερήσια παραγωγής της έχει σταθεροποιηθεί στα 1,1 εκατ. βαρέλια, δηλαδή σε λιγότερο από το 1/3 συγκριτικά με όσα παρήγαγε στα τέλη της δεκαετίας του ’90. Ανω του 80% των εξαγωγών της είναι προς την Κίνα, βάσει των επίσημων στοιχείων για το διάστημα Ιουνίου – Οκτωβρίου 2025.

«Η αποστολή περισσότερου πετρελαίου στις ΗΠΑ και η προστασία των αμερικανικών επενδύσεων είναι κάτι που μπορεί εύκολα να υποσχεθεί ο Μαδούρο», επισημαίνει στο Reuters ο Τόμας Ο’Ντόνελ, αναλυτής ειδικευμένος σε ενεργειακά θέματα. Προσθέτει, πάντως, ότι αυτή η προσφορά «μπορεί να μην είναι αρκετή, καθώς αυτή τη στιγμή η Ουάσινγκτον είναι αυτή που καθορίζει τα πάντα».

Από την πλευρά της, η υπουργός Πετρελαίου της Βενεζουέλας, Ντέλτσι Ροντρίγκεζ, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν θέσει στο στόχαστρο τη χώρα της λόγω των τεράστιων αποθεμάτων πετρελαίου που διαθέτει. «Θέλουν τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου της Βενεζουέλας. Αλλά τα θέλουν τσάμπα», είπε.

Η Βενεζουέλα εξάγει πετρέλαιο στις ΗΠΑ μέσω της συνεργασίας ης κρατικής εταιρείας PDVSA και της αμερικανικής Chevron, με τις ποσότητες να έχουν μειωθεί σημαντικά κατά το α’ τρίμηνο του 2025. Αλλωστε τα περισσότερα συμβόλαια που είχε υπογράψει η PDVSA έπαψαν να ισχύουν μετά την επιβολή κυρώσεων στη Βενεζουέλα το 2019. Αποτέλεσμα, η εταιρεία να πουλάει το προϊόν της στην αγορά spot πετρελαίου, και μάλιστα σε πολύ χαμηλές τιμές.

Επειδή η PDVSA δεν δεσμεύεται πλέον από μακροπρόθεσμες συμφωνίες προμήθειας, θα μπορούσε να εκτρέψει φορτία αργού, που προορίζονταν για ανεξάρτητα κινεζικά διυλιστήρια προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, βάσει νέας πολιτικής συμφωνίας.

Η Ουάσινγκτον έχει για χρόνια μπλοκάρει τις πληρωμές σε μετρητά προς την PDVSA, αλλά η εταιρεία έχει εκτεταμένη εμπειρία σε ανταλλαγές πετρελαίου (swaps), που της επιτρέπουν να ανταλλάσσει το αργό της με αναγκαίες εισαγωγές καυσίμων.

Οι αποστολές πετρελαίου της Βενεζουέλας προς την Κίνα έχουν αυξηθεί στο δεύτερο μισό του 2025 σε πάνω από 80% των συνολικών εξαγωγών, κυρίως λόγω πολιτικών των ΗΠΑ που εμποδίζουν εξαγωγές σε άλλους προορισμούς, σε σύγκριση με 63% για όλο το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με δεδομένα κίνησης δεξαμενόπλοιων από την LSEG και έγγραφα της PDVSA που είδε το Reuters.

Αυτό αφήνει περιθώριο για διαφοροποίηση των προορισμών εξαγωγής.

Η κυβέρνηση Μαδούρο θα μπορούσε επίσης να επικεντρωθεί στη διαπραγμάτευση επανένταξης των αμερικανικών αδειών σε ξένες εταιρείες παραγωγής πετρελαίου στη χώρα, όπως έχουν ζητήσει ορισμένοι βενεζουελάνοι αξιωματούχοι, γεγονός που θα επέτρεπε την πιο ελεύθερη ροή των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Παρά τα μεγαλύτερα αποθέματα αργού πετρελαίου στον κόσμο, η κυβέρνηση Μαδούρο έχει αποτύχει τα τελευταία χρόνια να παραχωρήσει τα πεδία πετρελαίου της χώρας του σε μεγάλες ενεργειακές εταιρείες βάσει του μοντέλου συμβολαίων που πρότεινε, προσελκύοντας μόνο μικρούς επενδυτές, που δεν συμβάλλουν ουσιαστικά στην εθνική παραγωγή.

Οι περισσότερες Δυτικές εταιρείες ενέργειας δεν είναι πρόθυμες να επενδύσουν μετά τις απαλλοτριώσεις ξένων πετρελαϊκών περιουσιακών στοιχείων υπό τον πρώην ηγέτη της Βενεζουέλας Ούγκο Τσάβες και τις αμερικανικές κυρώσεις που ακολούθησαν, ούτε να διαθέσουν τα τεράστια κεφάλαια που απαιτούνται για την αναζωογόνηση της γερασμένης ενεργειακής βιομηχανίας της Βενεζουέλας.

Μια τέτοια προσπάθεια αναζωογόνησης θα ήταν επίσης τεράστια πρόκληση για την αντιπολίτευση της χώρας, η οποία υπόσχεται να μεταρρυθμίσει τη βιομηχανία πετρελαίου όταν αναλάβει την εξουσία, καθώς θα απαιτούνταν μαζικές αλλαγές μόνο και μόνο για να επιστρέψει η παραγωγή στα προ δύο δεκαετιών επίπεδα.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει υπάρξει ασυνεπής ως προς τις αδειοδοτήσεις, χορηγώντας προσωρινές άδειες σε ορισμένες εταιρείες, ενώ μπλοκάρει άλλες.

