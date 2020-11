Πέθανε Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, εμβληματική μορφή της Τιτάν ΑΕ

Εφυγε από τη ζωή ο Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, βιομήχανος που δραστηριοποιήθηκε επί δεκαετίες στο χώρου της τσιμεντοβιομηχανίας, στην Τιτάν ΑΕ, ενώ είχε διατελέσει και επικεφαλής του ΣΕΒ.

Υπήρξε επίσης ιδρυτικό μέλος και επίτιμος πρόεδρος του ΙΟΒΕ, και ιδρυτικό μέλος του ALBA Graduate Business School, ενώ είχε αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στους τομείς του πολιτισμού και της κοινωνικής προσφοράς.

Η κηδεία του έγινε το πρωί της Παρασκευής σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Ο Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος είχε γεννηθεί στη Λωζάνη και πέρασε τα παιδικά του χρόνια στο Παρίσι, τη Λωζάνη και το Λονδίνο. Αποφοίτησε ως διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός από το Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Ζυρίχης και επιμορφώθηκε σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων στo INSEAD, στη Γαλλία.

Στην Ελλάδα ήλθε το 1950, ενώ από το 1952 δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της βιομηχανίας, κυρίως στον κλάδο τσιμέντου. Από το 1961 άρχισε να απασχολείται στην Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ της οποίας διετέλεσε αντιπρόεδρος και αργότερα σύμβουλος διοίκησης του Ομίλου.

Ηταν πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) από το 1982 ως το 1988. Διετέλεσε επίσης μέλος της Ευρωπαϊκής Στρογγυλής Τράπεζας Βιομηχάνων (European Round Table for Industry) και του Δ.Σ. του Συνδέσμου για τη Νομισματική Ένωση της Ευρώπης (Association for the Μonetary Union of Europe).

Στα χρόνια της επαγγελματικής του πορείας, ο Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος υπήρξε, μεταξύ άλλων, αντιπρόεδρος Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, ιδρυτικό μέλος και πρώτος αντιπρόεδρος του Σωματείου «Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς» και επίτιμος διδάκτωρ Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Τα θερμά συλλυπητήρια για τον θάνατο του Θεόδωρου Παπαλεξόπουλου στους οικείους του, εξέφρασε με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Δένδιας σημειώνει πως ο εκλιπών υπήρξε εμβληματική μορφή της ελληνικής επιχειρηματικότητας, με σημαντική προσφορά στην κοινωνία και τον πολιτισμό.