Πέθανε στα 87 του ο θρύλος του αμερικανικού φούτμπολ και του σινεμά Τζιμ Μπράουν

Ήταν ένας από τους πρώτους σταρ του αμερικανικού φούτμπολ, του αγαπημένου αθλήματος της Αμερικής, ήταν ένας τεράστιος αθλητής, ο οποίος μετεξελίχθηκε σε χολιγουντιανό ηθοποιό και εμβληματικό αγωνιστή στη μάχη για τα πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ· ο Τζιμ Μπράουν, ένας από τους σπουδαίους του αμερικανικού 20ου αιώνα, δεν υπάρχει πια, έφυγε από τη ζωή στα 87 του.

Τον θάνατό του ανακοίνωσαν η χήρα του και η πρώην ομάδα του στο NFL, οι Κλίβελαντ Μπράουνς, την Παρασκευή. Τον περιέγραψαν ως θρύλο, ηγέτη, ακτιβιστή, οραματιστή. Η σπουδαία ομάδα αναγνώρισε ότι ήταν μικρότερη από τον εκλιπόντα. «Είναι αδύνατον να περιγράψουμε την βαθιά αγάπη και ευγνωμοσύνη που νιώθουμε καθώς είχαμε την ευκαιρία να είμαστε ένα μικρό κομμάτι της απίστευης ζωής και κληρονομιάς του Τζιμ», έγραψαν.

Jim Brown Forever 🧡🤎♾️

Legend. Leader. Activist. Visionary.

It’s impossible to describe the profound love and gratitude we feel for having the opportunity to be a small piece of Jim’s incredible life and legacy. We mourn his passing, but celebrate the indelible light he… pic.twitter.com/F2rrTUnsc1

— Cleveland Browns (@Browns) May 19, 2023