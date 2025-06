Πέθανε στα 82 του ο θρυλικός μουσικός Μπράιαν Γουίλσον, δημιουργός των Beach Boys

Ήταν ο ήχος των 60s, μια μουσική ιδιοφυία -που έφτανε στα όρια της τρέλας- ένα σύμβολο της αμερικανικής μουσικής αλλά και η προσωποποίηση της αμερικανικής ανεμελιάς και της φθοράς της: ήταν ο Μπράιαν Γουίλσον που δεν είναι πια μαζί μας· αυτός ο σπουδαίος μουσικός έφυγε από τη ζωή στα 82 του.

Ο Μπράιαν Γουίλσον υπήρξε συνιδρυτής και το βασικό μέλος του αμερικανικού συγκροτήματος Beach Boys, που υπήρξε από τα πλέον δημοφιλή για πάνω από τρεις δεκαετίας.

Το άλμπουμ «Pet Sounds» (1966) – γραμμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον Γουίλσον – θεωρείται όχι μόνο το αριστούργημα των Beach Boys, αλλά για πολλούς είναι το σπουδαιότερο άλμπουμ όλων των εποχών, όπως ανέφερε στη νεκρολογία του για τον Γουίλσον ο Guardian.

Στις αρχές του 2024 είχε αποκαλύψει ότι έπασχε από μία νευρογνωστική διαταραχή παρόμοια με την άνοια.

Οι Beach Boys δημιουργήθηκαν από τον Γουίλσον, μαζί με τους αδελφούς του, Καρλ και Ντένις, τον ξάδελφό τους, Μάικ Λαβ, και τον φίλο τους, Αλ Τζαρντίν.

Ο Μπράιαν ήταν τραγουδοποιός, παραγωγός, μπασίστας, παίκτης των πλήκτρων για το συγκρότημα – και φυσικά ο de facto ηγέτης τους.

Αφού υπέγραψε συμβόλαιο με την Capitol Records το 1962, ο Γουίλσον έγραψε και συμμετείχε στη συγγραφή πάνω από 20 τραγουδιών που έφτασαν το τοπ 40 για το συγκρότημα. Ηταν η περίοδος που η αμερικανική νεολαία θα ξεφάντωνε στους ρυθμούς επιτυχιών όπως τα «Surfin’ USA», «Surfin’ Safari» και «Surfer Girl» και λίγο αργότερα με το «I Get Around».

Το 1964, υπέστη νευρική κλονισμό και σταμάτησε να περιοδεύει με τους Beach Boys, γεγονός που οδήγησε σε πιο προσωπική δουλειά όπως ήταν το πείραμα του «Pet Sounds», που έφερε καινοτόμα τραγούδια όπως το «God Only Knows», το «Wouldn’t It Be Nice». Παράλληλα οι Beach Boys, πάντα υπό τη μαεστρία και τους πειραματισμούς του του Μπράιαν Γουίλσον στην κονσόλα των ήχων και στη συγγραφή, θα κυκλοφορούσαν το εμβληματικό και άκρως υπαινικτικό «Good Vibrations».

Ο Γουίλσον ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης ποπ που πιστώνεται για τη συγγραφή, την οργάνωση, την παραγωγή και την εκτέλεση του δικού του υλικού. Θεωρείται πρωτοπόρος στον τομέα της μουσικής παραγωγής και ο κύριος εκφραστής του California Sound.

