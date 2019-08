Πέθανε στα 79 του χρόνια ο δισεκατομμυριούχος Ντέιβιντ Κοχ

Απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών ο δισεκατομμυριούχος Ντέιβιντ Κοχ.

«Με βαριά καρδιά ανακοινώνω τον θάνατο του αδελφού μου Ντέιβιντ», ανακοίνωσε ο αδελφός του, Τσαρλς Κοχ. «Όποιος δούλευε με τον Ντέιβιντ έζησε σίγουρα τη γιγαντιαία προσωπικότητά του και το πάθος του για τη ζωή».

Ο Ντέιβιντ και ο 83χρονος αδελφός του Tσαρλς, «έτρεχαν» την Koch Industries.

Statement from Koch Industries Chairman and CEO Charles Koch on the Passing of his Brother David. pic.twitter.com/VZi4pucxhZ

— Koch Industries (@KochIndustries) 23 Αυγούστου 2019