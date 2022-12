Πέθανε στα 65 του ο Μάξι Τζαζ, τραγουδιστής των Faithless

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 65 ετών, ο Μάξι Τζαζ, ο τραγουδιστής του βρετανικού συγκροτήματος ηλεκτρονικής μουσικής Faithless και η «φωνή» σε επιτυχίες όπως οι «God Is a DJ» και «Insomnia» —ειρωνεία: ο Τζαζ που στα 90s έκανε τη νεολαία να παραληρεί τραγουδώντας «I can’t get no sleep», πέθανε στον ύπνο του.

«Ήταν ένας άνθρωπος που άλλαξε τη ζωή μας με τόσους πολλούς τρόπους. Έδωσε νόημα και μήνυμα στη μουσική μας» ανέφεραν τα άλλα δύο βασικά μέλη των Faithless, οι Ρόλο και Σίστερ Μπλις, σε ανάρτηση στο Facebook. «Ήταν επίσης ένας υπέροχος άνθρωπος που διέθετε χρόνο σε όλους και είχε βαθιά και προσιτή σοφία», πρόσθεσαν.

Το συγκρότημα ανέφερε ότι ο Τζαζ πέθανε γαλήνια στον ύπνο του. Τα αίτια του θανάτου δεν διευκρίνιστηκαν.

Ο Τζαζ, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Μάξγουελ Φρέιζερ, γεννήθηκε στο Μπρίξτον, στο νότιο Λονδίνο, το 1957. Το 1995 συνέβαλε στην ίδρυση των Faithless που στη συνέχεια έγιναν ένα από τα δημοφιλέστερα χορευτικά συγκροτήματα στη Βρετανία και στον κόσμο.

«Ήταν ένας λαμπρός στιχουργός, DJ, βουδιστής, μια θαυμάσια παρουσία στη σκηνή, λάτρης των αυτοκινήτων, ανεξάντλητος ομιλητής, πανέμορφη προσωπικότητα, ηθική πυξίδα και ιδιοφυία», έγραψε στο συγκρότημα στον αποχαιρετισμό του.

