Πέθανε στα 58 του χρόνια ο γιος του Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Ο Τζέιμς Ρέντφορντ, σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ, ακτιβιστής για το περιβάλλον και γιος του Ρόμπερτ Ρέντφορντ πέθανε σε ηλικία 58 ετών.

Το Ινστιτούτο Sundance, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε από τους Τζέιμς και Ρόμπερτ Ρέντφορντ το 2005, επιβεβαίωσε με ανακοίνωση τον θάνατό του.

Σε ανάρτηση του οργανισμού στο Twitter τονίζεται ότι «προκαλεί βαθιά θλίψη» η είδηση του θανάτου του Τζέιμς Ρέντφορντ, ο οποίος χαρακτηρίζεται «ένας σημαντικός υποστηρικτής της δύναμης της αφήγησης που μπορεί να επηρεάσει θέματα που έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα».

«Ο Τζέιμι ήταν ένας πολύ ευγενικός συνεργάτης με διαίσθηση. Η κοινότητα των καλλιτεχνών και των συναδέλφων μας θρηνεί αυτήν την απώλεια και στέλνει συλλυπητήρια στην οικογένεια Ρέντφορντ. Η ζεστασιά, το πάθος και η γενναιοδωρία του Τζέιμι θα συνεχίσουν να μας εμπνέουν» τονίζεται στην ανάρτηση του Ινστιτούτου Sundance.

Η σύζυγός του, Κάιλ, δήλωσε στην εφημερίδα The Salt Lake Tribune τη Δευτέρα ότι ο Τζέιμς Ρέντφορντ πέθανε από καρκίνο των χοληφόρων αγγείων του ήπατος.

Ο Τζέιμς Ρέντφορντ είχε διαγνωστεί με πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειίτιδα, μια αυτοάνοση ασθένεια που προσβάλλει το ήπαρ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να υποβληθεί σε δύο μεταμοσχεύσεις ήπατος το 1993.

Μετά τις επεμβάσεις ίδρυσε το Ινστιτούτο Τζέιμς Ρέντφορντ για τη μεταμόσχευση, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση σχετικά με την ανάγκη δωρεάς οργάνων και ιστών και γύρισε το «The Kindness of Strangers», ένα ντοκιμαντέρ που διερευνά τις θυσίες που έγιναν από οικογένειες δωρητών οργάνων.

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη το 1962, ο Τζέιμς Ρέντφορντ φοίτησε στη Σχολή Dalton και αποφοίτησε με πτυχίο Δημιουργικής Γραφής και Κινηματογράφου από το Πανεπιστήμιο του Μπούλντερ στο Κολοράντο.

Είχε επίσης μεταπτυχιακό στη Λογοτεχνία από το Πανεπιστήμιο Νορθουέστερν.

Ως σκηνοθέτης, ασχολήθηκε με θέματα όπως η καθαρή ενέργεια, στην ταινία «Happening: A Clean Energy Revolution» και τη δυσλεξία στο «The Big Picture: Rethinking Dyslexia» εμπνευσμένη από τον γιο του, Ντίλαν.

Ο Τζέιμς ήταν το τρίτο παιδί του ηθοποιού, σκηνοθέτη και παραγωγού, Ρόμπερτ Ρέντφορντ με την πρώην σύζυγό του Λόλα Βαν Γουέγκενεν.

«Η θλίψη είναι ανυπολόγιστη με την απώλεια ενός παιδιού. Ο Τζέιμι ήταν ένας στοργικός γιος, σύζυγος και πατέρας. Η κληρονομιά του ζει μέσα από τα παιδιά του, την τέχνη, τις ταινίες και το αληθινό πάθος για τη συντήρηση και το περιβάλλον», ανέφερε εκπρόσωπος του 84χρονου Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Πρόσθεσε ότι ο ηθοποιός θρηνεί με την οικογένειά του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και ζητά να γίνει σεβαστή η ανάγκη τους για ιδιωτικότητα.

Η Κάιλ Ρέντφορντ δημοσίευσε στο Twitter φωτογραφίες του σκηνοθέτη και ακτιβιστή για να τιμήσει τη ζωή του.

«Ο Τζέιμι πέθανε σήμερα. Είμαστε λυπημένοι. Έζησε μια όμορφη, εντυπωσιακή ζωή και αγαπήθηκε από πολλούς. Θα λείψει πολύ. Ως σύζυγός του επί 32 χρόνια, είμαι πολύ ευγνώμων για τα δύο εντυπωσιακά παιδιά που μεγαλώσαμε μαζί. Δεν ξέρω τι θα κάναμε χωρίς αυτά τα τελευταία 2 χρόνια».

Jamie died today. We’re heartbroken. He lived a beautiful, impactful life & was loved by many. He will be deeply missed. As his wife of 32 yrs, I’m most grateful for the two spectacular children we raised together. I don’t know what we would’ve done w/o them over the past 2yrs. pic.twitter.com/ynDN2jSZ04

— kyle redford (@kyleredford) October 16, 2020