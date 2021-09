Πέθανε στα 57 του ο ηθοποιός Γουίλι Γκάρσον, γνωστός από το «Sex and the City»

Ενας από τους πιο εργατικούς ηθοποιούς της αμερικανικής βιομηχανίας του θεάματος και μία από τις πιο γνωστές και αγαπητές φιγούρες της τηλεόρασης, ο Γουίλι Γκάρσον, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός ως δευτεραγωνιστής στη διάσημη σειρά «Sex and the City», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών.

Γεννημένος το 1964 στο Νιου Τζέρσεϊ άρχισε να βρίσκει ρόλους ήδη από τα 18 –είχε κάνει ένα πέρασμα από το «Cheers» το 1982– και συνολικά έπαιξε σε περισσότερες από 70 ταινίες και σε πάνω από 300 επεισόδια τηλεοπτικών σειρών (από το «Twin Peaks» και το «X-Files» ως το «Taken», το «Two and a Half Men» και βεβαίως το «White Collar»).

Το ευρύ κοινό όμως τον γνώρισε και τον αγάπησε όταν εμφανίστηκε ως Στάνφορντ στο «Sex and the City», όπου έπαιξε τον γκέι φίλο της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ/Κάρι Μπράντσο. Στη σειρά εμφανίστηκε σε 27 επεισόδια, από το 1998 έως το 2004, ενώ έπαιξε και στις δύο κινηματογραφικές μεταφορές το 2008 και το 2010. Με την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ήταν φίλοι και εκτός οθόνης.

Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε ο γιός του ηθοποιού, Νέιθαν, τον οποίο είχε υιοθετήσει ο Γουίλι το 2009.

«Η οικογένεια του Sex and the City έχασε ένα μέλος της. Τον αγαπημένο Γουίλι Γκάρσον», δήλωσε από την πλευρά του ο παραγωγός του Sex and the City Μάικλ Πάτρικ Κινγκ.

Ολοι οι φίλοι και συνάδελφοι τον περιέγραψαν ως έναν ανοιχτόκαρδο και γενναιόδωρο άνθρωπο που φώτιζε το στούντιο.

Κάποιοι βέβαια που τον γνώριζαν από το άλλο του πάθος, τον αποκαλούσαν και «Διαβολικό Γουίλι». Αυτό ήταν το παρατσούκλι του ως δεινός και παγκοσμίου κλάσεως παίκτης πόκερ, όπου σπανίως έφευγε από το τραπέζι χαμένος.

Την παρτίδα όμως με τον καρκίνο την έχασε. Στα 57 του.

