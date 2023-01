Πέθανε στα 56 της η Τατιάνα Πάτιτζ, ένα από τα σούπερμοντελ των 90s

Η Τατιάνα Πάτιτζ, το διάσημο μοντέλο των ’90s, έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 56 ετών.

Την είδηση του θανάτου του σούπερμοντελ, έκανε γνωστή ο ατζέντης της, χωρίς, ωστόσο, να κάνει γνωστή την αιτία.

Supermodel Tatjana Patitz, who appeared in the Freedom ’90 video and on many Vogue covers, has died. She was 56. https://t.co/6H8ONJxcw2

— Vogue Magazine (@voguemagazine) January 11, 2023