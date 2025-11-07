Πέθανε ο Τζέιμς Γουάτσον, ο άνθρωπος που ανακάλυψε τη διπλή έλικα του DNA

Ήταν ο άνθρωπος που μας βοήθησε να αποκωδικοποιήσουμε τη ζωή και να κατανοήσουμε τον κόσμο, ο αφοσιωμένος στην επιστήμη του μοριακός βιολόγος και ένας από τους τιμηθέντες με το Νομπέλ για την ανακάλυψη της δομής του DNA: ο θρύλος των επιστημών Τζέιμς Ντ. Γουάτσον δεν είναι πια εδώ· έφυγε από τη ζωή, την Πέμπτη, ύστερα από μια σύντομη ασθένεια και ο θάνατός του ανακοινώθηκε την Παρασκευή (07.11), με μια δήλωση από τον πρώην εργόδότη του, όπως ανέφερε το CNN.

O δρ Γουάτσον ήταν 97 ετών. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από εκπρόσωπο του ερευνητικού κέντρου του Cold Spring Harbor όπου ο εκλιπών πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της σταδιοδρομίας του.

Ο γεννημένος το 1928 στο Σικάγο Τζέιμς Ντιούι Γουάτσον αφοσιώθηκε επί χρόνια μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο σε κάτι που θεωρούσε αποστολή του: να ανακαλύψει πώς είναι «το μόριο της ζωής» – και τιμήθηκε με το Νομπέλ Ιατρικής για αυτό, το 1962 (μαζί με τους Βρετανούς Μόρις Γουίλκινς και Φράνσις Χάρι Κόμπτον Κρικ).

«Νομίζω ότι από πολύ νωρίς ήθελα να κάνω κάτι σημαντικό στη ζωή μου. Και ακόμα θέλω να σκέφτομαι την επιστήμη και τίποτε άλλο» είχε πει ο Γουάτσον το 2013, σε ηλικία τότε, 85 ετών, σε μια συνέντευξη στο CNN. «Κινούμενος από τον πόθο να βρω την αλήθεια, αυτό τελικά αφήνω πίσω. Την αλήθεια, η οποία καμιά φορά είναι δυσεύρετη και σύνθετη».

Η αλήθεια είναι, βέβαια, ότι, όπως ανέφερε και ο Guardian, η κληρονομιά και η υστεροφημία του Γουάτσον είχε αμαυρωθεί τα τελευταία χρόνια, όταν του είχαν αποδοθεί ρατσιστικές, σεξιστικές και ομοφοβικές αναφορές, καθώς μιλούσε για γενετικές διαφορές μεταξύ φυλών –μεταξύ άλλων είχε πει ότι οι μαύροι είναι λιγότερο έξυπνοι από τους λευκούς. Αυτά του τα σχόλια τον είχαν οδηγήσει στο να χάσει κάποιους από τους τίτλους του και να ακυρωθεί μέρος του έργου του, καθώς πολλοί από τους συναδέλφους του έσπευσαν να τον αποκηρύξουν.

Όμως η μεγάλη αλήθεια είναι ότι αυτός, μαζί με τον Φράνσις Κρικ και τον Μόρις Γουίλκινς ανακάλυψαν, το 1953, τη διπλή έλικα του DNA. Που ακόμα και σήμερα θεωρείται ως η μεγαλύτερη βιολογική ανακάλυψη του 20ού αιώνα. Για να έχουμε μια εικόνα, όταν έκανε αυτή την ανακάλυψη, ο Γουάτσον ήταν ένας επιστήμονας που δεν είχε κλείσει ούτε τα 25 του χρόνια…

