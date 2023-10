Πέθανε ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου σερ Μπόμπι Τσάρλτον

Το Μάντσεστερ αλλά και ολόκληρο το Νησί θρηνεί. Ο θρύλος του ποδοσφαίρου, ο μοναδικός σερ Μπόμπι Τσάρλτον έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 86 ετών.

Ο σπουδαίος πρώην επιθετικός, ποδοσφαιρικό σύμβολο του 20ου αιώνα, φόρεσε τη φανέλα των Κόκκινων Διαβόλων για 17 χρόνια, ενώ πέρασε από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου.

Ήταν μέλος της εθνικής ομάδας που κατέκτησε το Μουντιάλ το 1966. Μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας υπηρέτησε τη Γιουνάιτεντ από διοικητικό πόστο για 39 ολόκληρα χρόνια.

Συνολικά έπαιξε 758 παιχνίδια και σκόραρε 249 γκολ, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση ενός Κυπέλλου Κυπελλούχων, τριών πρωταθλημάτων και ενός Κυπέλλου.

Ο σερ Μπόμπι Τσάρλτον ήταν επίσης ένας από τους επιζήσαντες του τραγικού αεροπορικού δυστυχήματος του Μονάχου το 1958.

«Η Premier League είναι βαθιά θλιμμένη στο άκουσμα του θανάτου του σερ Μπόμπι Τσάρλτον, ενός από τους μεγαλύτερους παίκτες στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Οι σκέψεις και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια απευθύνονται στην οικογένεια και τους φίλους του Sir Bobby, καθώς και σε όλους στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ», αναφέρει το μήνυμα της αγγλικής Λίγκας.

