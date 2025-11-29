Πέθανε ο θεατρικός συγγραφέας Τομ Στόπαρντ, σεναριογράφος του «Ερωτευμένου Σαίξπηρ»

Ο σπουδαίος βρετανός θεατρικός συγγραφέας Τομ Στόπαρντ, μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της σύγχρονης δραματουργίας και βραβευμένος με Οσκαρ και Χρυσή Σφαίρα για το σενάριο της ταινίας «Ερωτευμένος Σαίξπηρ», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Την είδηση ανακοίνωσε το πρακτορείο καλλιτεχνών United Agents, που τον εκπροσωπούσε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Στόπαρντ πέθανε ήρεμα στο σπίτι του, στο Ντόρσετ της νοτιοδυτικής Αγγλίας, έχοντας δίπλα του την οικογένειά του.

«Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του φίλου και πελάτη μας, Τομ Στόπαρντ», σημειώνει μεταξύ άλλων το United Agents.

Γεννημένος στην Τσεχοσλοβακία, από όπου η οικογένειά του διέφυγε όταν οι ναζί εισέβαλαν στη χώρα, ο Στόπαρντ εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους θεατρικούς συγγραφείς της Βρετανίας.

Η φήμη του απογειώθηκε με έργα που συνδύαζαν φιλοσοφικό βάθος, πολιτική οξυδέρκεια και έντονο χιούμορ, ενώ άφησε το αποτύπωμά του και στον κινηματογράφο μέσα από τα σενάρια των ταινιών «Brazil» και του πολυβραβευμένου «Ερωτευμένος Σαίξπηρ».

Το 1978 ο Στόπαρντ αναγορεύτηκε Διοικητής του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (CBE). Αναγορεύτηκε ιππότης το 1997.

Το 1986 εξελέγη μέλος της αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών.

Το 2000 εισήχθη στο Τάγμα της Αξίας από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’.

Την ίδια χρονιά έγινε δεκτός ως επίτιμο μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Γραμμάτων. Το 2009 του απονεμήθηκε το Praemium Imperiale της Ιαπωνικής Ένωσης Τέχνης.

Το 2017 έγινε επίτιμο μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας και έλαβε το Βραβείο Ντέιβιντ Κοέν για το συνολικό έργο του.

Παντρεύτηκε τρεις φορές και απέκτησε τέσσερα παιδιά. Στον φιλικό του κύκλο συγκαταλέγονται οι Χάρολντ Πίντερ, η πριγκίπισσα Μαργαρίτα και ο Βάτσλαβ Χάβελ, ο θεατρικός συγγραφέας και πρόεδρος της Τσεχίας

Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο του θεάτρου και του παγκόσμιου πολιτισμού.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News