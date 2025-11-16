Πέθανε ο πρώην υπουργός της ΝΔ, Δημήτρης Σταμάτης

Πέθανε σε ηλικία 75 ετών και ύστερα από μάχη με σοβαρή νόσο ο Δημήτρης Σταμάτης, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Δημήτριος Σταμάτης είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ασκούσε ενεργά το επάγγελμα του δικηγόρου.

Το 1985 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία.

Είχε διατελέσει γενικός γραμματέας του πρώην υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Κατά την περίοδο 2005 – 2009, χρημάτισε Γενικός Γραμματέας της τότε Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μεταξύ άλλων είχε διατελέσει και πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Το 2012 ορκίστηκε υπουργός Επικρατείας της τρικομματικής κυβέρνησης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2015 ήταν υποψήφιος και εξελέγη στη δεύτερη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας της ΝΔ.

Η ΝΔ

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε θλίψη για τον θάνατο του Δημήτρη Σταμάτη. Οπως ανέφερε στα κοινωνικά δίκτυα, «ο Δημήτρης Σταμάτης τίμησε τη Βουλή, τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα. Ηταν ένας ευγενής και διακριτικός άνθρωπος, ξεχωριστά χαρίσματα που θα τον συνοδεύουν πάντα στη μνήμη μας».

Η Νέα Δημοκρατία εξέδωσε ανακοίνωση για την απώλεια του Δημήτρη Σταμάτη, αναφέροντας μεταξύ άλλων:

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην βουλευτή και υπουργό Δημήτρη Σταμάτη. Υπηρέτησε την πατρίδα και την παράταξη με αφοσίωση, μαχητικότητα, ήθος και εντιμότητα και άφησε έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή. Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζήδακης έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα:

«Με λύπη πληροφορήθηκα την απώλεια του Δημήτρη Σταμάτη. Συνεργαστήκαμε τόσο την περίοδο 2012-2014 όσο και πρόσφατα από το 2023 μέχρι φέτος, στο υπουργείο Οικονομικών, καθώς ο ίδιος ήταν Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Καλό ταξίδι, Δημήτρη! Συλλυπητήρια στους οικείους του».

Ο Σαμαράς

Συλλυπητήρια εξέφρασε και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, αναφέροντας:

«Αντίο Δημήτρη μου! Εφυγες όπως έζησες. Υπερήφανος, ακέραιος, έντιμος, αγωνιστής. Υπήρξες πάντοτε ένας μεγάλος και ανιδιοτελής Πατριώτης. Αντίο Φίλε! Αντίο Αδελφέ!».

