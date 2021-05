Πέθανε ο Ουίλιαμ Σέξπιρ, ο πρώτος άνδρας που εμβολιάστηκε κατά της Covid-19

O Ουίλιαμ Σέξπιρ, ο πρώτος άνδρας του κόσμου που εμβολιάστηκε κατά της Covid-19 πριν από έξι μήνες, έφυγε από τη ζωή την περασμένη εβδομάδα από ασθένεια που δεν σχετίζεται με τον κορονοϊό.

O 81χρονος Βρετανός είχε εμβολιαστεί με το σκεύασμα της Pfizer στις 8 Δεκεμβρίου 2020 στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Κόβεντρι, στη Βρετανία. Λίγο νωρίτερα την ίδια μέρα είχε εμβολιαστεί η 91χρονη Μάργκαρετ Κίναν, ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο.

Είχε δηλώσει ενθουσιασμένος για το ότι εμβολιάστηκε και είπε ότι ένιωθε περίφημα.

Ο Σέξπιρ, όπως ανέφερε το BBC, πέθανε την περασμένη Πέμπτη. Είχε εργαστεί στην Rolls Royce αλλά και για την τοπική του ενορία.

Με τη σύζυγό του Τζόι είχαν δύο γιους.

We're sorry to hear of the death of Coventry Labour stalwart Bill Shakespeare. Bill made global headlines as 1st first man to have Covid vaccine. His decades of service to the party were recently recognised by @Keir_Starmer. Our thoughts are with Joy and Bill's family & friends. pic.twitter.com/ANCTeGFYEs

— West Midlands Labour (@WMLabour) May 24, 2021