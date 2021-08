Πέθανε ο Ντον Εβερλι των θρυλικών Everly Brothers

Πέθανε στο Νάσβιλ, σε ηλικία 84 ετών, ο τραγουδιστής Ντον Εβερλι, του θρυλικού ντουέτου Everly Brothers.

«Ο Ντον έζησε όπως ένιωθε στην καρδιά του. Ο Ντον έζησε τα όνειρά του με την αδελφή ψυχή και σύζυγό του, Αντέλα, και μοιράστηκε τη μουσική που τον έκανε άξιο μέλος των Everly Brothers», ανέφερε σε δήλωσή της η οικογένειά του.

Οι δύο αδελφοί Εβερλι γνώρισαν μεγάλη επιτυχία από τη δεκαετία του ’50. Ανάμεσα στα πιο γνωστά τους τραγούδια ήταν τα Bye Bye Love και All I Have to Do Is Dream.

Σύμφωνα με τη Washington Post, ήταν από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της γενιάς τους και χαρακτηρίστηκε «το πιο σημαντικό φωνητικό δίδυμο στη ροκ» από το περιοδικό Rolling Stone.

Οι Everly Brothers μπήκαν στο Rock and Roll Hall of Fame το 1986, μαζί με τους Ελβις Πρέσλεϊ, Τσακ Μπέρι και Λιτλ Ρίτσαρντ, ενώ πήραν Grammy το 1997.

Το 1953, τα δύο αδέλφια σχημάτισαν το ντουέτο τους, και παρέμειναν μαζί έως το 1973.

Ο Φιλ Εβερλι πέθανε από πνευμονική νόσο το 2014, σε ηλικία 74 ετών.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News