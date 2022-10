Πέθανε ο ηθοποιός Ρόμπι Κολτρέιν, ο Ρούμπεους Χάγκριντ του «Χάρι Πότερ»

Σε ηλικία 72 ετών πέθανε την Παρασκευή ο γεννημένος στη Σκωτία ηθοποιός Ρόμπι Κόλτρεϊν, γνωστός παγκοσμίως για τον ρόλο του «ημιγίγαντα» Ρούμπεους Χάγκριντ στις ταινίες Χάρι Πότερ.

Ο βρετανός ηθοποιός, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Αντονι Ρόμπερτ Μακ Μίλαν, «πέθανε σήμερα στο νοσοκομείο Φορθ Βάλεϊ Ρόγιαλ στο Λάρμπρετ της Σκωτίας», ανακοίνωσε η ατζέντης του Μπελίντα Ράιτ.

«Ο Ρόμπι ήταν μοναδικό ταλέντο και μοιραζόταν με τον Μάικλ Γκάμπον (που έπαιζε επίσης στις ταινίες του Χάρι Πότερ, υποδυόμενος τον καθηγητή Ντάμπλντορ) ένα ρεκόρ, έχοντας τιμηθεί με τρία συνεχόμενα Bafta καλύτερης ανδρικής ερμηνείας για τον ρόλο του στη σειρά Cracker, το 1994, 1995 και 1996», υπενθύμισε στη σχετική δήλωσή της η ίδια, ενώ πρόσθεσε: «Ηταν ευφυής, ένα φωτεινό μυαλό και έπειτα από 40 χρόνια που ήμουν η ατζέντης του, θα μου λείψει».

We are hugely saddened to hear of the passing of the magnificent Robbie Coltrane who played Hagrid with such kindness, heart and humour in the Harry Potter films. He was a wonderful actor, a friend to all and he will be deeply missed. pic.twitter.com/n1IshfFG6y

Προτού αποκτήσει παγκόσμια αναγνωρισιμότητα ως θηροφύλακας της Σχολή Χόγκουαρτς για Μαγείες και Ξόρκια στο δημοφιλές franchise που βασίστηκε στα βιβλία της Τζόαν Ρόουλινγκ, ο ηθοποιός είχε γίνει γνωστός, στα μέσα της δεκαετίας του 1990, για τον ρόλο του ψυχολόγου Εντι «Φιτζ» Φιτζέραλντ που βοηθούσε την αστυνομία του Μάντσεστερ στη βρετανική αστυνομική σειρά «Cracker».

Την ίδια δεκαετία ο Ρόμπι Κόλτρεϊν είχε παίξει και σε δύο ταινίες Τζέιμς Μποντ («Τζέιμς Μποντ: Ο Κόσμος Δεν Είναι Αρκετός» και «Επιχείρηση χρυσά μάτια»), όπου υποδυόταν έναν ρώσο μαφιόζο και ένα πρώην πράκτορα της KGB.

Η συγγραφέας του Χάρι Πότερ, Τ. Κ. Ρόουλινγκ, αποχαιρέτησε τον Κόλτρεϊν, τον οποίο χαρακτήρισε «απίστευτο ταλέντο», με μία κοινή τους φωτογραφία και το ακόλουθο tweet:

I'll never know anyone remotely like Robbie again. He was an incredible talent, a complete one off, and I was beyond fortunate to know him, work with him and laugh my head off with him. I send my love and deepest condolences to his family, above all his children. pic.twitter.com/tzpln8hD9z

