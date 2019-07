Πέθανε ο αστυνομικός που κατέθεσε στο Κογκρέσο δίπλα στον Τζον Στιούαρτ για την 11η Σεπτεμβρίου

Πέθανε την Κυριακή, ο Λούις Αλβαρεζ, ο 53χρονος αστυνομικός που είχε καταθέσει στο Κογκρέσο, υποβασταζόμενος από τον κωμικό Τζον Στιούαρτ, για τους διασώστες της 11ης Σεπτεμβρίου.

Ο καρκίνος ήταν αποτέλεσμα των τοξικών ουσιών που εισέπνευσε κατά τους τρεις μήνες που ερευνούσε για θύματα μεταξύ των ερειπίων στους Δίδυμους Πύργους, μετά την επίθεση της Αλ Κάιντα.

Ο Αλβαρεζ θύμα εξέπνευσε στο νοσοκομείο του Ρόκβιλ στη Νέα Υόρκη.

«Του είπαμε στο τέλος ότι είχε κερδίσει αυτή τη μάχη αγγίζοντας τόσες πολλές ζωές τα τρία τελευταία χρόνια που μοιράστηκε την πάλη του με τον καρκίνο. Πέθανε γαλήνια με την οικογένειά του στο πλάι του. Σας ευχαριστούμε που μας δώσατε αυτόν τον χρόνο που είχαμε μαζί του, ήταν ευλογία», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η οικογένειά του.

Στις 11 Ιουνίου, είχε μεταβεί στην Ουάσινγκτον, παρότι βρισκόταν σε πολύ προχωρημένο στάδιο καρκίνου, για να δώσει μία ακόμα μάχη στο Κογκρέσο για το ταμείο των αποζημιώσεων για τα πρόσωπα, που πρώτα ανταποκρίθηκαν για βοήθεια μετά την επίθεση. Τα επτά δισ. δολάρια του ταμείου αποδείχθηκαν πολύ λίγα απέναντι στις υπάρχουσες απαιτήσεις για αποζημίωση και δεν υπάρχει έως σήμερα κάποιος άλλος μηχανισμός για την ενίσχυσή του.

«Είπατε όλοι ότι δεν θα ξεχάσετε. Είναι ο δικός μου στόχος και η δική μου αποστολή να φροντίσω να κάνετε το σωστό», είχε πει στην επιτροπή.

Σε αυτή την κατάθεση είχε δίπλα του τον Τζον Στιούαρτ, ο οποίος όταν είδε μπροστά του την ημιάδεια αίθουσα, έγινε έξαλλος με την αδιαφορία των βουλευτών και τους κατακεραύνωσε σε μία συγκλονιστική ομιλία.

Ως αποτέλεσμα, η επιτροπή ενέκρινε το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί προς συζήτηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Αύγουστο.

«Η δύναμή του, σωματική, συναισθηματική και ψυχική, μας έδειξε τον δρόμο και ορκιζόμαστε να μην ξεχάσουμε ποτέ ούτε αυτόν ούτε το έργο του», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

Η σκόνη, η τέφρα, και τα χημικά και τοξικά που εκλύθηκαν μετά την επίθεση, είχαν καταστροφική επίδραση στον οργανισμό των πυροσβεστών, αστυνομικών, οικοδόμων και άλλων εργαζομένων που απασχολήθηκαν για εβδομάδες ή και μήνες στη διάσωση και τις μετέπειτα έρευνες. Χιλιάδες υποφέρουν από αναπνευστικά και γαστρικά προβλήματα, καρκίνο του πνεύμονα και άλλους τύπους της «επάρατης» ασθένειας.

Our NYPD family & all 1st responders mourn as we remember retired NYPD Bomb Squad Det. Luis Alvarez, who passed this morning. His strength — physical, mental & emotional — led us all, & we vow to #NeverForget him or his legacy — which was, simply, to have others do what’s right. pic.twitter.com/cwpsMQO2Sw

— Commissioner O'Neill (@NYPDONeill) June 29, 2019