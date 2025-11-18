Πέθανε ο Αλέκος Φλαμπουράρης σε ηλικία 87 ετών

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 87 ετών ο Αλέκος Φλαμπουράρης, επί σειρά ετών βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και υπουργός Επκρατείας στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.

Γεννηθείς στην Αθήνα το 1938, διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός -απόφοιτος του Πανεπιστημίου Γκρατς στην Αυστρία και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης- ο Αλέκος Φλαμπουράρης οργανώθηκε από τα νεανικά του χρόνια στο ΚΚΕ και στη Νεολαία Λαμπράκη, ενώ μεταπολιτευτικά, εντάχθηκε στο ΚΚΕ Εσωτερικού, στον Συνασπισμό και κατόπιν στον ΣΥΡΙΖΑ.

Τον Σεπτέμβριο του 2015 εξελέγη βουλευτής στην Α’ Αθηνών και διετέλεσε υπουργός Επικρατείας για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Εργου και στις δύο κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Στις εκλογές του 2019 ήταν στην τέταρτη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και εξελέγη ξανά βουλευτής.

Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023 τοποθετήθηκε στην τελευταία τιμητική θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Η τελευταία του δημόσια εμφάνιση ήταν τον περασμένο Μάιο, σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς.

Τον Ιούλιο του 2024 ο Αλέκος Φλαμπουράρης είχε νοσηλευθεί με έμφραγμα σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ιδιωτικού θεραπευτηρίου και είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News