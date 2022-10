Πέθανε η Σάτσιν Λιτλφέδερ, η Ινδιάνα που είχε αρνηθεί το Οσκαρ για λογαριασμό του Μάρλον Μπράντο

Σαν να περίμενε πρώτα τη «συγγνώμη» της Ακαδημίας των Οσκαρ που άργησε σχεδόν 50 χρόνια, για να εγκαταλείψει τα εγκόσμια η Σάτσιν Λιτλφέδερ, η οποία πέθανε σε ηλικία 75 ετών.

Η ακτιβίστρια και ηθοποιός από τη φυλή των Απάτσι έγινε διάσημη όταν εμφανίστηκε στην τελετή των Οσκαρ το 1973 για λογαριασμό του Μάρλον Μπράντο και άκουσε τις αποδοκιμασίες του κοινού όταν εξήγησε γιατί ο ηθοποιός δεν αποδέχεται το βραβείο.

Η αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε τον θάνατό της μέσω Twitter, επικαλούμενη τα λόγια της: «Οταν δεν θα είμαι πια εδώ, να θυμάστε πάντα ότι κάθε φορά που θα υπερασπίζεστε την αλήθεια σας, θα διατηρείτε ζωντανή τη φωνή μου και τις φωνές των εθνών μας και των λαών μας».

Πριν από τρεις μόλις εβδομάδες, η Ακαδημία πραγματοποίησε τελετή στο νέο μουσείο της στο Λος Αντζελες προς τιμήν της Λιτλφέδερ και ζήτησε δημοσίως συγγνώμη για την αντιμετώπιση που είχε στην τελετή απονομής των Oσκαρ πριν από σχεδόν 50 χρόνια.

Η Λιτλφέδερ αποδοκιμάστηκε το 1973 στην τελετή, την πρώτη που μεταδόθηκε απευθείας σε όλο τον κόσμο, καθώς εξηγούσε για λογαριασμό του Μάρλον Μπράντο γιατί δεν αποδέχεται ο ηθοποιός το Οσκαρ.

Sacheen Littlefeather, Native American civil rights activist who famously declined Marlon Brando’s 1973 Best Actor Academy Award, dies at 75. pic.twitter.com/OlpsoItlCw

— The Academy (@TheAcademy) October 3, 2022