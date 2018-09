Πέθανε η Ρέιτσελ Μπλαντ, λίγες ώρες αφού ανακοίνωσε ότι ο χρόνος της τελειώνει

Κανείς δεν ήθελε να πιστέψει, όταν πριν από λίγες ώρες ανακοίνωνε μέσω Twitter ότι της απομένουν λίγες μέρες ζωής αποχαιρετώντας με ένα γλυκόπικρο «au revoir» τους αγαπημένους φίλους της, ότι το τέλος θα ερχόταν όντως τόσο γρήγορα.

Οπως ανακοίνωσε η οικογένεια της σαραντάχρονης Ρέιτσελ Μπλαντ, η δημοφιλής δημοσιογράφος του BBC πέθανε ήσυχα στο σπίτι της, ξημερώματα της Τετάρτης 5 Σεπτεμβρίου 2018.

Οπως ανέφερε την Τετάρτη το BBC, λίγο μετά την επίσημη ανακοίνωση, ακολούθησε η εξής δήλωση του συζύγου της, Στιβ: «Ηταν μια τρομερά ταλαντούχα παρουσιάστρια, αλλά και μία υπέροχη και πολυαγαπημένη κόρη, αδερφή, θεία, ανιψιά, σύζυγος και πάνω απ’ όλα για εκείνη, μητέρα του λατρεμένου της μικρούλη Φρέντι».

Και συνεχίζοντας: «Βρίσκουμε όλοι τεράστια ανακούφιση και υπερηφάνεια από την καταπληκτική και ακούραστη δουλειά που έκανε από τη στιγμή που διαγνώστηκε με καρκίνο, προκειμένου να μειωθεί το στίγμα γύρω από αυτή τη νόσο. Απέδειξε ότι είναι εφικτό να ζεις τη ζωή σου στο έπακρο, ακόμη κι αν αντιμετωπίζεις τόσο τεράστιες προκλήσεις στην καθημερινότητά σου. Στο τέλος, αν και το σώμα της ήταν πιο αδύναμο από ποτέ, αντιθέτως η φωνή της ήταν πιο δυνατή από κάθε άλλη φορά».

Ο σύζυγός της, την περιγράφει ως «τέλεια με κάθε τρόπο», προσθέτοντας: «Δεν υπάρχουν λόγια για να πούμε το πόσο θα μας λείψει».

Our beautiful, courageous Rachael died peacefully this morning surrounded by her close family. We are crushed but she would want me to thank everyone who took an interest in her story or sent messages of support. You’ll never know how much they meant to her. Steve and Freddie xxx pic.twitter.com/soq7YHvF9u

— Rachael Bland (@Rachael_Hodges) September 5, 2018