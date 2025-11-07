Πέθανε η Πολίν Κόλινς, η κινηματογραφική «Σίρλεϊ Βάλενταϊν»

Η Πολίν Κόλινς, πρωταγωνίστρια της ταινίας «Σίρλεϊ Βάλενταϊν», πέθανε σε ηλικία 85 ετών, σε οίκο ευγηρίας στο Λονδίνο, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της. Τα τελευταία χρόνια, έπασχε από τη νόσο του Πάρκινσον.

Η Κόλινς πρωταγωνίστησε στην πρώτη σεζόν της κωμικής σειράς του BBC, «The Liver Birds», αλλά έγινε γνωστή από την ταινία «Upstairs, Downstairs», το 1971.

Παντρεύτηκε τον ηθοποιό Τζον Αλντερτον, το 1969.

Εγινε διάσημη ως «Σίρλεϊ Βάλενταϊν», το 1989, στον ρόλο μιας 45χρονης Αγγλίδας που είχε βαρεθεί τη μονότονη ζωή της και ήρθε στη Μύκονο, όπου ερωτεύθηκε τον ιδιοκτήτη ταβέρνας. Η ερμηνεία της τής χάρισε μια υποψηφιότητα για Οσκαρ και ένα βραβείο BAFTA.

Η Κόλινς είχε αναλάβει τον ρόλο της Σίρλεϊ Βάλενταϊν στη θεατρική εκδοχή στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου και στο Μπρόντγουεϊ της Νέας Υόρκης πριν εμφανιστεί στην κινηματογραφική μεταφορά μαζί με τον Τομ Κόντι.

Οπως ανέφερε ο Guardian, η οικογένειά της δήλωσε την Πέμπτη: «Η Πολίν ήταν τόσο πολλά για τόσους ανθρώπους, υποδυόμενη μια πληθώρα ρόλων στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή. Μια λαμπερή, γεμάτη ενέργεια, παρουσία στη σκηνή και στην οθόνη. Η αξιόλογη καριέρα της την είδε να υποδύεται πολιτικούς, μητέρες και βασίλισσες.

»Θα μείνει πάντα στη μνήμη μας ως η εμβληματική, δυναμική, ζωηρή και σοφή Σίρλεϊ Βάλενταϊν –ένας ρόλος που έκανε εντελώς δικό της.

»Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, όμως, ήταν η στοργική μας μητέρα, η υπέροχη γιαγιά και η προγιαγιά μας. Ζεστή, αστεία, γενναιόδωρη, στοχαστική, σοφή, ήταν πάντα εκεί για εμάς. Και ήταν η αγάπη της ζωής του Τζον (Αλντερτον). Σύντροφος, συνεργάτης στην εργασία και σύζυγος για 56 χρόνια.

»Θέλουμε ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε τους φροντιστές της: τους αγγέλους που τη φρόντισαν με αξιοπρέπεια, συμπόνια και, πάνω από όλα, αγάπη. Δεν θα μπορούσε να είχε έναν πιο γαλήνιο αποχαιρετισμό. Ελπίζουμε να τη θυμάστε στο απόγειο των δυνάμεών της. Τόσο χαρούμενη και γεμάτη ενέργεια. Και να μας δώσετε τον χώρο και την ιδιωτικότητα να σκεφτούμε μια ζωή χωρίς αυτήν».

Γεννημένη στο Εξμουθ του Ντέβον το 1940, η Κόλινς μεγάλωσε κοντά στο Λίβερπουλ και ξεκίνησε ως δασκάλα. Ασχολήθηκε με την υποκριτική και εμφανίστηκε από νωρίς σε τηλεοπτικές σειρές, όπως στην πρώτη ιατρική σαπουνόπερα του Ηνωμένου Βασιλείου, το «Emergency Ward 10».

Ακολούθησε μια σειρά με τίτλο «No, Honestly», στην οποία αυτή και ο Αλντερτον υποδύθηκαν ένα παντρεμένο ζευγάρι.

Το 2005, η Κόλινς πρωταγωνίστησε στη σειρά του BBC «Bleak House». Το 2013 εμφανίστηκε στο «Quartet», το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ντάστιν Χόφμαν, υποδυόμενη μια πρώην τραγουδίστρια όπερας που είχε διαγνωστεί με άνοια.

Οταν της προσφέρθηκε ο ρόλος, η Κόλινς δήλωσε τότε στον Guardian: «Εκπλήξεις. Αυτό αγαπώ σε αυτή την δουλειά. Ακόμα και στην ηλικία μου, μπορείς να έχεις εκπλήξεις. Νόμιζα ότι ο Χόφμαν δεν με ξέρει καν».

Επαιξε επίσης στην ταινία «City of Joy» δίπλα στον Πάτρικ Σουέιζι.

