Πέθανε η ηθοποιός Αν Χες μια εβδομάδα μετά το σοκαριστικό τροχαίο

Μια εβδομάδα μετά το σοκαριστικό τροχαίο που είχε στο Λος Αντζελες απεβίωσε η Αν Χες, με τους γιατρούς να αποσυνδέουν την αμερικανίδα ηθοποιό από τα μηχανήματα που την κρατούσαν στη ζωή την Παρασκευή, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο τη βρετανική εφημερίδα Daily Mail. Αργότερα, την είδηση του θανάτου της Χες επιβεβαίωσε η φίλη της Νάνσι Ντέιβις, μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει νωρίτερα την ίδια ημέρα ότι η Αν Χες «δεν αναμενόταν να επιζήσει», καθώς είχε υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ύστερα από τροχαίο της 5ης Αυγούστου, κατά το οποίο το όχημα που οδηγούσε τυλίχτηκε στις φλόγες.

Το αυτοκίνητο της ηθοποιού προσέκρουσε σε ένα διώροφο σπίτι στη συνοικία Μαρ Βίστα στο Λος Αντζελες με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές καταστροφές στο κτίριο και να εκδηλωθεί φωτιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης.

Τις επόμενες μέρες η 53χρονη νοσηλευόταν σε κωματώδη κατάσταση με «ανοξική εγκεφαλική βλάβη» (μια κατάσταση κατά την οποία ο εγκέφαλος στερείται οξυγόνου), όπως έγινε γνωστό από εκπρόσωπό της.

Νωρίτερα την Παρασκευή η αστυνομία ανακοίνωσε, βασιζόμενη στις πρώτες αιματολογικές εξετάσεις, ότι ανιχνεύτηκε η παρουσία ναρκωτικών στον οργανισμό της ηθοποιού –ωστόσο, χρειάζονται επιπλέον εξετάσεις προκειμένου να αποκλειστούν τυχόν ουσίες που της χορηγήθηκαν στο νοσοκομείο.

Η Αν Χες, μητέρα δύο παιδιών, εμφανίστηκε σε ταινίες μεταξύ των οποίων: «Donnie Brasco», «Εξι Ημέρες-Επτά Νύχτες», «Ξέρω τι Εκανες Πέρυσι το Καλοκαίρι» και την επανέκδοση του «Ψυχώ» το 1998. Είχε εμφανιστεί επίσης σε τηλεοπτικές σειρές καθώς και στο παιχνίδι «Dancing with the Stars» (στις ΗΠΑ ονομάζεται «Strictly Come Dancing»).

Ηταν πρώην σύντροφος της γνωστής παρουσιάστριας Ελεν ΝτεΤζένερις, με την οποία διατηρούσε δεσμό στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ενώ το 1998 είχε εμφανιστεί και σε ένα επεισόδιο της σειράς «Ελεν».

