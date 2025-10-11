Πέθανε η διάσημη αμερικανίδα ηθοποιός Νταϊάν Κίτον

Ήταν η ενσάρκωση της χειραφετημένης Αμερικανίδας, η πρωταγωνίστρια που μπορούσε να αναφέρεται ως «μούσα» του Γούντι Αλεν, μια λαμπερή σταρ και παράλληλα μια προσγειωμένη γυναίκα της εποχής της: η Νταϊάν Κίτον, βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, πρωταγωνίστρια στον «Νονό», τον «Νευρικό Εραστή» και τους «Κόκκινους» δεν είναι πια εδώ· έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, σε ηλικία 79 ετών…

Την είδηση του θανάτου της επιβεβαίωσαν μέλη της οικογένειά της στο People, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες και ζητώντας σεβασμό της δύσκολης ιδιωτικής στιγμής.

Γεννημένη και μεγαλωμένη στο Λος Αντζελες, δίπλα στο Χόλιγουντ, η Κίτον ξεκίνησε να παίζει θέατρο και να τραγουδά στο γυμνάσιο της Σάντα Ανα και έπειτα σπούδασε ηθοποιΐα στη Νέα Υόρκη. Το ντεμπούτο της στο Μπρόντγουεϊ έγινε στο περίφημο αντιπολεμικό «Hair» το 1968 και ακολούθησε η γνωριμία με τον Γούντι Αλεν, ο οποίος της έδωσε ρόλο στη θεατρική κωμωδία «Play it Again, Sam» (ήταν υποψήφια για Tony). Το σινεμά ακολούθησε. Η Κίτον έπαιξε στην κομεντί «Lovers and Other Strangers» (1970), όπου την είδε ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, και αποφάσισε να της δώσει τον ρόλο της Κέι Ανταμς, της φιλενάδας και έπειτα συζύγου του Μάικλ Κορλεόνε (Αλ Πατσίνο) στο κινηματογραφικό έπος του «Νονού» το 1972.

«Μολονότι ήταν να παίξει τη στεγνή “βανιλένια” σύζυγο, ήταν κάτι περισσότερο, πιο βαθύ, πιο αστείο και φυσικά πιο ενδιαφέρον» είχε πει για την Κίτον ο Κόπολα, εξηγώντας γιατί έδωσε τον ρόλο σε ένα τόσο φιλόδοξο έργο σε μια σχετικά άσημη ηθοποιό. Η Κίτον συνέχισε και στο «Νονός ΙΙ», αλλά έπειτα ακολούθησε τον κωμικό δρόμο που (της) είχε ανοίξει ο Γούντι Άλεν στο σινεμά.

Η Κίτον έπαιξε στο «Sleeper» («Ο υπναράς», 1973), «Love and Death» («Ο ειρηνοποιός», 1975), «Interiors» («Εσωτερικές σχέσεις», 1978), «Manhattan» (1979) και φυσικά στο περίφημο «Annie Hall» («Νευρικός εραστής», 1977), με την ίδια στον ομόνυμο ρόλο (άλλωστε το πραγματικό της όνομα ήταν Νταϊάν Χολ), που της χάρισε το Οσκαρ α’ γυναικείου ρόλου, το BAFTA, τη Χρυσή Σφαίρα και παγκόσμια αναγνώριση από κοινό και κριτικούς.

Στη δεκαετία του 1980, η Κίτον έπαιξε με τον Γουόρεν Μπίτι και τον Τζακ Νίκολσον στους «Κόκκινους» (1981), κερδίζοντας μια δεύτερη υποψηφιότητα για Οσκαρ, ενώ ακολούθησαν ρόλοι δίπλα στον Αλμπερτ Φίνεϊ στο «Shoot the Moon» (1982) και δίπλα στη Τζέσικα Λανγκ και τη Σίσι Σπέισεκ στο «Crimes of the Heart» (1986).

Το ενδιαφέρον και το ξεχωριστό με την Κίτον ήταν ότι σε μια βιομηχανία που καταδικάζει τις γυναίκες ηθοποιούς να περνούν σε δεύτερο πλάνο όταν μεγαλώνουν, εκείνη κατάφερε να επιβάλει την παρουσία της και την εικόνα της μεσήλικης με εμπορικές επιτυχίες όπως τις κωμωδίες «Ο μπαμπάς της νύφης» (1991) και «Κλαμπ χωρισμένων γυναικών» (1996).

Στο δε «Something’s Gotta Give» («Κάλλιο αργά παρά αργότερα», 2003), δίπλα στον Τζακ Νίκολσον, ήταν τόσο καλή που ήταν ξανά υποψήφια για Οσκαρ.

Η Κίτον ήταν αστεία και δραματική μαζί, απρόβλεπτη και μυστηριώδης, όπως έλεγε καταγοητευμένος από τη λάμψη της ο Γουόρεν Μπίτι. Δεν της άρεσε να μπαίνει σε καλούπια, μολονότι προτιμούσε την κωμωδία γιατί την έβρισκε πιο χαλαρωτική.

Υπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα. Εξαιρετική φωτογράφος που είχε δημοσιεύσει δουλειές της στο Rolling Stone, εμπορική συγγραφέας, δαιμόνια επιχειρηματίας του real estate –το 2003 είχε πουλήσει στη Μαντόνα για 6,5 εκατ. δολάρια την έπαυλή της στο Μπέβερλι Χιλς–, δημιουργός της δικής της μόδας με την επιμονή στη χρήση ανδρικών στοιχείων στο ντύσιμο, ανοιχτή σε καλλιτεχνικούς πειραματισμούς (το 2021 έπαιξε στο βίντεο κλιπ για το τραγούδι «Ghost» του Τζάστιν Μπίμπερ) και οινοποιός. Το 2015, στα 70 της δημιούργησε το «The Keaton» ένα κόκκινο κρασί που θα μπορούσε να καταναλωθεί με πάγο, όπως συνήθιζε εκείνη να απολαμβάνει το κρασί της. «Δεν είναι κυριλέ» είχε πει. «Αλλά ούτε εγώ είμαι»…

