Περού: Σε κάθειρξη 14 ετών για διαφθορά ο πρώην πρόεδρος Βισκάρα

Ο πρώην πρόεδρος του Περού Μαρτίν Βισκάρα καταδικάστηκε σε κάθειρξη 14 ετών, αφού κρίθηκε ένοχος για δωροληψία την εποχή που ήταν περιφερειάρχης της Μοκέγουα, στις αρχές της δεκαετίας του 2010.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο Βισκάρα έλαβε μίζες ύψους 676.000 δολαρίων από κατασκευαστικές εταιρείες, σε αντάλλαγμα για δημόσια έργα, την περίοδο που διετέλεσε κυβερνήτης της νότιας περιφέρειας Μοκέγκουα, από το 2011 έως το 2014.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης,η οποία ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβριο, ο πρώην πρόεδρος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι είναι θύμα πολιτικής δίωξης, μετέδωσε το Reuters.

Ο Βισκάρα ανέλαβε την προεδρία το 2018, μετά την παραίτηση του προκατόχου του, αλλά καθαιρέθηκε δύο χρόνια αργότερα από το Κογκρέσο, εν μέσω έρευνας για υποθέσεις διαφθοράς.

Σήμερα παραμένει ενεργός πολιτικά: ο μεγαλύτερος αδελφός του, Μάριο Βισκάρα, σκοπεύει να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του Απριλίου 2026 με το κόμμα «Πρώτα το Περού», στο οποίο ο πρώην πρόεδρος διατηρεί ρόλο βασικού συμβούλου.

Στις εκλογές του 2021, ο Μαρτίν Βισκάρα ήταν ο δημοφιλέστερος υποψήφιος για το Κογκρέσο, συγκεντρώνοντας τις περισσότερες ψήφους από κάθε άλλον. Ωστόσο, αργότερα αποκλείστηκε από κάθε δημόσιο αξίωμα για δέκα χρόνια, έπειτα από απόφαση του Κογκρέσου, ως συνέπεια της διάλυσης της Βουλής το 2019.

Το Περού εξακολουθεί να ταλανίζεται από πολιτική αστάθεια, έχοντας αλλάξει έξι προέδρους από το 2018, με καθαιρέσεις και παραιτήσεις που σχετίζονται συχνά με σκάνδαλα διαφθοράς.

Σήμερα, ακόμη τρεις πρώην πρόεδροι βρίσκονται στη φυλακή: ο Αλεχάντρο Τολέδο και ο Ογιάντα Ουμάλα εκτίουν ποινές για υποθέσεις διαφθοράς, ενώ ο Πέδρο Καστίγιο κρατείται αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για στάση.

