Ο Αρκτικός Κύκλος «ανοίγει» για το παγκόσμιο εμπόριο

Πριν από λίγα χρόνια τα νερά του Αρκτικού Ωκεανού –ή, για την ακρίβεια, οι πάγοι του– ήταν απολύτως απροσπέλαστοι για τη ναυσιπλοΐα και πεδίο δράσης των λίγων και πολύ τολμηρών εξερευνητών. Σήμερα, η εικόνα έχει αλλάξει άρδην: τάνκερ, φορτηγά, ερευνητικά πλοία, πορθμεία, κρουαζιερόπλοια ακόμη και ιδιωτικά γιοτ διασχίζουν τα νερά του, ενώ αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη δραστηριότητα την άνοιξη του 2026, όταν αρχίσει το λιώσιμο των πάγων.

Καθώς οι πάγοι λιώνουν, η Αρκτική γίνεται λιγότερο απομονωμένη και εχθρική, ανοίγοντας δρόμους για μεγαλύτερη οικονομική και στρατηγική αξιοποίηση. Αυτή η εξέλιξη έχει πολλές θετικές πλευρές, ενέχει, όμως, και κινδύνους.

Στους παραδοσιακούς χάρτες, η Αρκτική εμφανίζεται αποκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο και περιθωριακή, γράφει ο Economist. Ομως, αν την κοιτάξει κανείς από ψηλά, γίνεται αμέσως σαφές γιατί η περιοχή εξελίσσεται σε κομβικό σημείο στρατηγικής σημασίας: οι πάγοι του Αρκτικού Ωκεανού πλέουν ανάμεσα στις ηπειρωτικές μάζες Ευρασίας και Αμερικής και συνδέουν τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό Ωκεανό. Επιπλέον, η Αρκτική διαθέτει πλούσιους φυσικούς πόρους, όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, μέταλλα και αλιεύματα, ενώ υπόσχεται να μειώσει σημαντικά τις θαλάσσιες διαδρομές που σήμερα περνούν από τη διώρυγα του Σουέζ και του Παναμά, η χρήση των οποίων έχει περιοριστεί πρόσφατα λόγω πολέμου και ξηρασίας αντίστοιχα.

Η ταχύτητα με την οποία η Αρκτική θα «ανοίξει», σημειώνει ο Εconomist, εξαρτάται από την κλιματική αλλαγή, οικονομικούς παράγοντες και, πάνω απ’ όλα, τη γεωπολιτική. Το λιώσιμο των πάγων έχει επιβραδυνθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά εάν δεν υπάρξει δραστική αναχαίτιση της υπερθέρμανσης, τα καλοκαίρια χωρίς πάγο φαίνονται αναπόφευκτα. Το ελάχιστο ετήσιο μέγεθος της παγοκάλυψης τον Σεπτέμβριο του 2025 ήταν 39% μικρότερο από ό,τι το 1980. Η μείωση των πάγων διευκολύνει τη ναυσιπλοΐα, αλλά φέρνει και προβλήματα: ο χαλαρότερος πάγος είναι πιο απρόβλεπτος, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και οι καταιγίδες φθείρουν τις ακτές, η τήξη των μόνιμων παγετώνων υπονομεύει τα κτίρια, ενώ οι δρόμοι πάνω στον πάγο είναι προσπελάσιμοι μόνο όταν παγώνουν.

Το μέλλον της Αρκτικής, όμως, θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από τον ανταγωνισμό ανάμεσα σε Κίνα, Ρωσία, ΗΠΑ και χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Αν ο πόλεμος στην Ουκρανία τελειώσει και η Ρωσία απαλλαγεί από τις κυρώσεις μέσα στο 2026, οι δυτικές επενδύσεις στην ρωσική Αρκτική θα μπορούσαν να ξαναρχίσουν. Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχουν συζητήσει ήδη πιθανές μελλοντικές συμφωνίες για την περιοχή. Αντίθετα, επισημαίνει ο Economist, εάν ο πόλεμος συνεχιστεί και οι ΗΠΑ διατηρήσουν τους περιορισμούς, η ικανότητα της Ρωσίας να εξάγει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από την Αρκτική θα περιοριστεί, και οι δραστηριότητες υδρογονανθράκων θα μετατοπιστούν αλλού, ιδιαίτερα στην Αλάσκα.

Στον τομέα της ναυσιπλοΐας, η διαδρομή μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και της διώρυγας του Σουέζ παραμένει επικίνδυνη λόγω των επιθέσεων των Χούθι της Υεμένης, αυξάνοντας το ενδιαφέρον για τη βόρεια θαλάσσια οδό κατά μήκος της ρωσικής ακτής. Προς το παρόν, χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, φυσικού αερίου και εμπορευμάτων προς την Κίνα. Ωστόσο, το περασμένο φθινόπωρο ένα κινεζικό κοντέινερ ταξίδεψε μέσω της βόρειας διαδρομής από τη Νινγκπό της Κίνας στο Φέλιξστοου της Βρετανίας, ανοίγοντας το δρόμο για την πιθανή τακτική εμπορική χρήση της διαδρομής. Η Νότια Κορέα σχεδιάζει να ξεκινήσει δοκιμαστικές διαδρομές το 2026. Αν οι Χούθι σταματήσουν τις επιθέσεις, όμως, η βόρεια διαδρομή θα χάσει μέρος της ελκυστικότητάς της.

Ακόμη και με λιγότερο πάγο, η δραστηριότητα στην Αρκτική παραμένει δύσκολη, καθώς τα έργα υποδομών στην περιοχή είναι πανάκριβα και εξαρτώνται από την κρατική υποστήριξη. Η πρόθεση της κυβέρνησης Τραμπ να διπλασιάσει τις εξαγωγές πετρελαίου από την Αλάσκα φαίνεται αμφίβολη, λόγω του υψηλού κόστους άντλησης και μεταφοράς μέσω του αγωγού Trans-Alaska. Ακόμη πιο αβέβαιο είναι το σχέδιο του Τραμπ για έναν «μεγάλο, όμορφο αγωγό» που θα προμηθεύει την Ασία με αμερικανικό υγροποιημένο αέριο, το οποίο υποτίθεται ότι θα ξεκινήσει το 2026.

Πέρα από όλα αυτά, οι περιορισμοί της Κίνας στις εξαγωγές σπάνιων γαιών ενισχύουν το ενδιαφέρον για τα κοιτάσματα της Αρκτικής, εξηγώντας και την επιθυμία του Τραμπ να αποσπάσει τη Γροιλανδία από τη Δανία. Ομως οι συνθήκες εκεί είναι ακόμη πιο ακραίες απ’ ό,τι στην Αλάσκα. Το 2026 προβλέπεται η επέκταση του λιμανιού του Νομ στη δυτική Αλάσκα, παρέχοντας ελλιμενισμό σε βαθιά νερά κοντά στον ολοένα και πιο πολυσύχναστο Βερίγγειο Πορθμό. Η επέκταση του Νομ θα βελτιώσει με τη σειρά της τις προοπτικές για το έργο Graphite One, ένα προγραμματισμένο ορυχείο σε κοντινή απόσταση από όπου θα εξορύσσεται γραφίτης για χρήση σε μπαταρίες ιόντων λιθίου.

Επί δεκαετίες η Αρκτική ήταν «μια χιονόμπαλα», την οποία παρατηρούσαμε από απόσταση, συνοψίζει στον Economist ο Μαντς Φρεντέρικσεν του Οικονομικού Συμβουλίου της Αρκτικής. Σήμερα όμως «αποτελεί μέρος ενός παγκοσμίως συνδεδεμένου κόσμου», μια τάση που θα γίνει ακόμη πιο εμφανής τα επόμενα χρόνια.

