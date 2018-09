Για επανάληψη του Ελ Νίνιο -πριν από το 2019- προειδοποιούν επιστήμονες

Για μεγάλη πιθανότητα (70%) επανάληψης του μετεωρολογικού φαινομένου Ελ Νίνιο, πριν από το τέλος του 2018, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός.

Το τελευταίο Ελ Νίνιο συνέβη το 2015 -16 και επηρέασε τις καιρικές συνθήκες σε όλο τον κόσμο. Οι ερευνητές θεωρούν ότι αν το φαινόμενο αυτό επαναληφθεί δεν θα είναι τόσο έντονο όσο αυτό της τελευταίας φοράς.

Ο ΠΜΟ αναφέρει ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την παραδοσιακή δυναμική αυτών των καιρικών φαινομένων.

The last El Niño occurred in 2015-16 and impacted weather patterns around the world. https://t.co/biWk7ZJkCJ

«Δεν αναμένουμε ότι το φαινόμενο του Ελ Νίνιο θα είναι τόσο ισχυρό όσο αυτό που συνέβη το 2015-2016, αλλά θα έχει επίσης σημαντικές επιπτώσεις», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΠΜΟ, Πέττερ Ταλάς.

«Η εκ των προτέρων πρόβλεψη αυτού του γεγονότος θα βοηθήσει να σωθούν πολλές ζωές και να αποφευχθούν οι σημαντικές οικονομικές απώλειες», πρόσθεσε και σημείωσε ότι η πιθανότητα να έρθει ο πλανήτης αντιμέτωπος με το φαινόμενο ανέρχεται στο 70%.

Το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσικό γεγονός που περιλαμβάνει μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες στην επιφάνεια του Ειρηνικού ωκεανού, οι οποίες επηρεάζουν τον καιρό σε όλο τον κόσμο αλλά κυρίως τις περιοχές γύρω από τον Ειρηνικό. Στο φαινόμενο αποδίδονται ως συνέπειες ακραία καιρικά φαινόμενα όπως ξηρασίες, βροχοπτώσεις, πυρκαγιές και τροπικοί κυκλώνες.

The last time in 2015-16 saw high temperatures and drought conditions..another #ElNino so soon can have debilitating effects for India too. #ClimateChangeIsReal https://t.co/YI8okCypSf

— Dinesh Gundu Rao (@dineshgrao) September 10, 2018