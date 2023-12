Περισσότερη μπάλα για τους φιλάθλους «του καναπέ» στην Αγγλία

Η νέα συμφωνία για την τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων της Πρέμιερ Λιγκ στην Αγγλία έκλεισε (λείπουν μόνο οι υπογραφές) και θα κάνει τους φιλάθλους «του καναπέ», ευτυχισμένους. Από το 2025-2026 θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν live έως και 270 από τα 380 ματς της σεζόν: περισσότερα από ποτέ, και 70 πιο πολλά σε σχέση με το σημερινό μενού.

Το «μπλακ-άουτ» των απογευματινών αγώνων του Σαββάτου παραμένει (προκειμένου να μη μειωθεί η προσέλευση των θεατών στις χαμηλότερες κατηγορίες), όμως για πρώτη φορά στα χρονικά της Πρέμιερ Λιγκ, όλα τα υπόλοιπα ματς θα μεταδίδονται απευθείας. Επιπλέον, θα υπάρχουν περισσότερες αγωνιστικές μεσοβδόμαδα, με τους τηλεθεατές να μπορούν να επιλέγουν ποιο παιχνίδι θα δουν, από όσα θα έχουν κοινή ώρα έναρξης.

Το «πακέτο», που αφορά τέσσερις σεζόν (2025-2026 και τις τρεις επόμενες), πουλήθηκε έναντι ποσού – ρεκόρ 7,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τις μεταδόσεις των αγώνων θα τις μοιραστούν, το Sky Sports και το TNT Sports (πρώην ΒΤ Sports). Το BBC διατήρησε τα δικαιώματα για τα highlights κάθε αγωνιστικής, τα οποία αποτελούν τον κορμό του «Match of the Day»: της πιο δημοφιλούς αθλητικής εκπομπής στην Αγγλία εδώ και, σχεδόν, 60 χρόνια. Κάθε Σάββατο την παρακολουθούν στο BBC One (και στις ψηφιακές του πλατφόρμες) περίπου 4 εκατομμύρια άνθρωποι, κατά μέσον όρο. Για τα στιγμιότυπα της αγωνιστικής η βρετανική τηλεόραση θα καταβάλλει 87,5 εκατ. ευρώ ετησίως.

Το Sky θα μεταδίδει, μίνιμουμ, 215 παιχνίδια τη σεζόν (έναντι 128 με την ισχύουσα συμφωνία). Την τελευταία αγωνιστική, όλα τα ματς (10). Αν η αγγλική νομοθεσία δεν απαγόρευε, ένας τηλεοπτικός πάροχος να μονοπωλεί την εικόνα της Πρέμιερ Λιγκ, θα είχε αγοράσει το σύνολο των live μεταδόσεων. Το TNT θα δείχνει (τουλάχιστον) 52 αγώνες. Με δυο συνδρομές, ο τηλεθεατής θα απολαμβάνει όλα τα παιχνίδια που μεταδίδονται απευθείας. Η Amazon δεν θα συνεχίσει τις μεταδόσεις της από την Πρέμιερ Λιγκ μετά το καλοκαίρι του 2025.

Με τη νέα συμφωνία η Πρέμιερ Λιγκ θα αυξήσει τα έσοδά της από τα τηλεοπτικά δικαιώματα για την Αγγλία κατά μόλις 4%. Προσφέροντας, όμως, πολύ περισσότερους αγώνες. Σήμερα, κάθε απευθείας μετάδοση κοστίζει στα κανάλια 9 εκατ. ευρώ, κατά μέσον όρο. Από το 2025-2026 αυτό το κόστος θα πέσει στα 7 εκατ. ευρώ. Με μεγάλο κερδισμένο το Sky, που απέκτησε τη «μερίδα του λέοντος». Θα πληρώσει 6% παραπάνω, αλλά για 90 παιχνίδια περισσότερα κάθε σεζόν. Περίπου 7 εκατ. ευρώ για κάθε ματς, που σήμερα του κοστίζει 11 εκατ. ευρώ.

Αρκετοί από τους συλλόγους θεωρούν ότι η Πρέμιερ Λιγκ έπρεπε να πουλήσει το «πακέτο» ακριβότερα, όμως ο Guardian τονίζει ότι, πλέον, τα media σε όλο τον Κόσμο δεν ξοδεύουν για το ποδόσφαιρο τόσο απλόχερα, όσο παλιά. Στην Ισπανία τα αντίστοιχα δικαιώματα πουλήθηκαν μόλις 1% ακριβότερα. Στην Ιταλία οι ομάδες της Serie A εισπράττουν τα μισά. Και -το κυριότερο- οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους για αυτό το προϊόν. Η πλατφόρμα της Dazn έκρινε ασύμφορη την αγορά δικαιωμάτων του αγγλικού πρωταθλήματος, ενώ η Amazon, η οποία πλήρωνε μόλις 35 εκατ. ευρώ τη σεζόν, τώρα δεν υπέβαλε, καν, προσφορά στην Πρέμιερ Λιγκ. Στο ίδιο μήκος κύματος, οι Times σημειώνουν ότι από όλες τις λίγκες σε όλα τα σπορ, μόνο το NFL (αμερικάνικο φούτμπολ) και το ΝΒΑ πωλούν την εικόνα τους ακριβότερα.

Διόλου τυχαία, 11 από τα 20 πλουσιότερα club της σχετικής λίστας της Deloitte Football Money League είναι από την Αγγλία.

