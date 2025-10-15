169
«Ολα καλά. Ευχαριστώ τον Θεό. Η αποστολή συνεχίζεται», έγραψε στο Χ ο Χέγκσεθ
Περιπέτεια στον αέρα για τον Χέγκσεθ – βλάβη στο αεροσκάφος που τον μετέφερε

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, όλοι οι επιβαίνοντες του αεροσκάφους είναι ασφαλείς, ενώ το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε σειρά πρόσφατων τεχνικών προβλημάτων που έχουν σημειωθεί σε πτήσεις αμερικανών αξιωματούχων

Protagon Team 15 Οκτωβρίου 2025

«Ολα καλά. Ευχαριστώ τον Θεό. Η αποστολή συνεχίζεται», έγραψε στο Χ ο Χέγκσεθ
Περιπέτεια στον αέρα για τον Χέγκσεθ – βλάβη στο αεροσκάφος που τον μετέφερε

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, όλοι οι επιβαίνοντες του αεροσκάφους είναι ασφαλείς, ενώ το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε σειρά πρόσφατων τεχνικών προβλημάτων που έχουν σημειωθεί σε πτήσεις αμερικανών αξιωματούχων

Μια πτήση ρουτίνας μετατράπηκε σε θρίλερ για τον υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Το στρατιωτικό αεροσκάφος που τον μετέφερε από τις Βρυξέλλες στην Ουάσινγκτον έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς εμφάνισε ρωγμή στο παρμπρίζ, προκαλώντας συναγερμό στους πιλότους και την ομάδα ασφαλείας του.

«Ολα καλά. Ευχαριστώ τον Θεό. Η αποστολή συνεχίζεται», έγραψε στο Χ ο Χέγκσεθ.

Το Πεντάγωνο έσπευσε να διαβεβαιώσει πως όλοι οι επιβαίνοντες είναι ασφαλείς.

«Στον δρόμο της επιστροφής προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη σύνοδο των υπουργών Αμυνας του ΝΑΤΟ, το αεροπλάνο του υπουργού Πολέμου Χέγκσεθ πραγματοποίησε μη προγραμματισμένη προσγείωση στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω ρωγμής στο παρμπρίζ του αεροσκάφους. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και όλοι οι επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Χέγκσεθ, είναι ασφαλείς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγους μήνες όπου αεροσκάφος υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων αντιμετωπίζει τεχνικό πρόβλημα εν πτήσει.

