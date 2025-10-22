«Πέρασε» με 159 ψήφους η τροπολογία για τον Αγνωστο Στρατιώτη – Το καρφί Αδωνι για Δένδια

Εγκρίθηκε, ως αναμενόταν, η τροπολογία βάσει της οποίας η διαχείριση του μνημείου του Αγνωστου Στρατιώτη περνάει στο υπουργείο Αμυνας, η οποία προκάλεσε αρκετή –και πιθανώς μη δικαιολογημένη– αναστάτωση σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, με εκατέρωθεν βολές.

Στη διαδικασία της ψηφοφορίας συμμετείχαν 293 βουλευτές, εκ των οποίων 159 ψήφισαν υπέρ και 134 κατά, όπως ανακοινώθηκε από το προεδρείο του Κοινοβουλίου. Το παρών στην ψηφοφορία έδωσε και ο υπουργός Αμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος είχε φροντίσει όχι μόνο να απουσιάσει από τη συζήτηση στην Ολομέλεια την Τρίτη 21/10, αλλά και να «αποκαλύψει» τις προθέσεις του για το Μνημείο μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απουσία του κ. Δένδια σχολιάστηκε από την αντιπολίτευση, με τον Πρωθυπουργό, πάντως, να μη δίνει συνέχεια στην όλη υπόθεση. Σε συνέντευξή του στο ΣΚΑΪ τόνισε ότι ο ίδιος μίλησε με τον κ. Δένδια, ενώ προσέθεσε ότι πέραν του υπουργού Αμυνας από τη Βουλή απουσίαζαν και άλλοι υπουργοί που ήταν συναρμόδιοι. «… Από εκεί και πέρα ο υπουργός Αμυνας, με τον οποίο είχα επικοινωνήσει προσωπικά πριν καταθέσω τη σχετική διάταξη, δεν εξέφρασε καμία απολύτως διαφωνία για το περιεχόμενο της διάταξης. Τη συνυπέγραψε, θα ψηφίσει σήμερα στην ονομαστική ψηφοφορία και η αρμοδιότητα πια περνάει στο υπουργείο», ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός.

Ο Αδωνις επιμένει για τον Δένδια

Την απουσία του κ. Δένδια φρόντισε, πάντως, να στιγματίσει ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Οπως υποστήριξε, «η μόνη περίπτωση να μη μιλήσω εγώ σε δική μου τροπολογία είναι όχι μόνο να είμαι σε ΜΕΘ, αλλά και σε κώμα».

Παράλληλα, ως έμμεση αναφορά στον υπουργό Αμυνας θεωρείται και ανάρτηση του υπουργού Υγείας αναφορικά με το Ωνάσειο Μεταμοσχευτικό Κέντρο, στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι «η Πολιτική, σας το έχω πει πολλές φορές, είναι Εφαρμοσμένη Τέχνη, το μόνο που μετράει είναι το αποτέλεσμα και να αλλάζεις τη ζωή των ανθρώπων που σε εμπιστεύονται προς το καλύτερο. Πράξεις, αποτέλεσμα και δράση, όχι εικόνα, πόζα και ωραία μετρημένα λόγια με στόχο την επόμενη δημοσκόπηση».

Τι περιλαμβάνει η τροπολογία

Η ρύθμιση περιλαμβάνει ένα άρθρο που προβλέπει ότι στον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη, ως ιδιαίτερης ιστορικής εθνικής σημασίας και για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου, απαγορεύεται:

1. Η χρήση-κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του, η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου, η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α’ 131), συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου 2.

2. Οσοι παραβιάζουν την παρ. 1 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους. Εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

3. Το υπουργείο Εθνικής Αμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου της παρ. 1, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων.

4. Για την τήρηση της δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανόμενης της Παραβίασης της παρ. 1, αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η τροπολογία υπογράφεται από επτά υπουργούς: Οικονομίας Κυριάκο Πιερρακάκη, Εθνικής Αμυνας Νίκο Δένδια, Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου, Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

