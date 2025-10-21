«Πέρα από την αποθήκευση: ψηφιακά αρχεία και νέες τεχνολογίες»: Επιστημονική συνάντηση

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατήρησης Ψηφιακών αρχείων (2/11), το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει επιστημονική συνάντηση με τίτλο «Πέρα από την αποθήκευση: ψηφιακά αρχεία και νέες τεχνολογίες», τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 (ώρα 17:30), στο κτήριό του, στον Ταύρο.

Στη συνάντηση θα συζητηθούν βασικά ζητήματα που αφορούν τα ψηφιακά αρχεία, τη γένεση και τη διατήρησή τους, και θα παρουσιασθούν καλές πρακτικές και ολοκληρωμένα συναφή εγχειρήματα.

Αναλυτικό πρόγραμμα της συνάντησης

17:30. Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Ψηφιοποίηση, ψηφιακά αρχεία και εξασφάλιση του περιεχομένου

17:45. Αφροδίτη Μάλλιαρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια-Ασπασία Τόγια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Τεχνητή Νοημοσύνη, ψηφιακή διατήρηση και πρόσβαση σε ψηφιακά αρχεία

18:00. Χρήστος Χρυσανθόπουλος, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Εθνικού

Ιδρύματος Ερευνών-Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Πανεπιστημίου Δυτικής

Αττικής, Πέρα από την αποθήκευση: Σχέδια διαχείρισης δεδομένων και ψηφιακή διατήρηση

18:15. Βασίλης Γάτος, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚEΦΕ «Δημόκριτος», Ψηφιακή ανάλυση και αναγνώριση χειρογράφων από ελληνικές διαλέκτους

18:30. Αθηνά-Μαρία Ηλβανίδου, Επιστημονική συνεργάτιδα, Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, ΙΠΣΥ, Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, Από τα Αρχεία στα ψηφιακά ευρετήρια: η περίπτωση της θεματικής δράσης για τη δεκαετία 1940

18:45. Νεκταρία-Δωροθέα Ρούσση, αρχειονόμος-βιβλιοθηκονόμος, Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας, ΜΑ Eπικοινωνία και Ρητορική των Μέσων Παντείου Πανεπιστημίου, Καλές πρακτικές και πρότυπα διαχείρισης ηλεκτρονικών αρχείων. Η διεθνής εμπειρία

19:00. Ερωτήσεις–συζήτηση

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Απαραίτητη η κράτηση θέσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ιστορικό Αρχείο, στο τηλέφωνο 210 3418071, Δευτ.-Παρ. 09:00-17:00.

Ιστορικό Αρχείο

Δωρίδος 2 & Λ. Ειρήνης 14, 17778, Ταύρος

Τ.: 210 3418051 | www.piop.gr

