Πέντε συλλήψεις για τα μαχαιρώματα με έναν νεκρό στη Χαλκίδα – ανάμεσά τους εμπλεκόμενος στη δολοφονία Λυγγερίδη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για το φονικό επεισόδιο το βράδυ της Δευτέρας στη Χαλκίδα, με έναν 23χρονο να υποκύπτει στα τραύματά του λίγο μετά τη μεταφορά του στο τοπικό νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα άρχισαν στην οδό Ληλαντίων στη Χαλκίδα, από τον διαπληκτισμό δύο ομάδων νεαρών που εξελίχθηκε σε άγρια συμπλοκή με μαχαίρια.

Ο 23χρονος έπεσε αιμόφυρτος από τις μαχαιριές που δέχθηκε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ιδιωτικό όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του. Αυτοί που τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, φέρεται να έφυγαν αμέσως και αναζητούνται.

«Είμαι σε σοκ! Έφεραν κάποιοι ένα παιδί μαχαιρωμένο στο νοσοκομείο της Χαλκίδας. Το παράτησαν και έφυγαν μπροστά στα μάτια μας», περιέγραψε στο evima.gr: αυτόπτης μάρτυρας.

«Μαχαίρωσαν ένα παλικάρι 23 χρόνων… για τίποτα. Για ανοησίες. Για τα οπαδικά μωρέ; Ξεψύχησε στα χέρια πολιτών και γιατρών. Στα χέρια μας… Με τι ψυχή; Με τι καρδιά; Σε τι κόσμο ζούμε, Θεέ μου; Πώς φτάσαμε να χαρίζουμε τόσο εύκολα τη ζωή, να σβήνουμε όνειρα, να σκοτώνουμε το αύριο; Μια μάνα και ένας πατέρας σήμερα κλαίει. Και μαζί της κλαίει μια ολόκληρη κοινωνία που χάνει τα παιδιά της, ένα ένα… Ας ξυπνήσουμε. Ας ξαναβρούμε την ανθρωπιά μας – πριν χαθεί κι αυτή. Τα παιδιά μας και τα μάτια μας», τόνισε έντρομη η γυναίκα.

Λίγο αργότερα, εντοπίστηκε και δεύτερος μαχαιρωμένος κοντά στην πλατεία Ελευθερίας. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε και αυτός στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου και νοσηλεύεται.

Μέχρι στιγμής η ΕΛ.ΑΣ. έχει προχωρήσει σε πέντε συλλήψεις, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων στο φονικό περιστατικό, τα οποίο αποδίδεται σε οπαδικές διαφορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρεται να είναι άτομο με εμπλοκή και στη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, τον Δεκέμβριο του 2023, έξω από το κλειστό γήπεδο βόλεϊ στου Ρέντη.

«Υπάρχουν δύο τραυματίες και ένας νεκρός, καθώς και τρία άτομα που έχουν συλληφθεί. Αναμένεται να συλληφθούν και οι δύο τραυματίες, επομένως οι συλλήψεις θα γίνουν συνολικά πέντε, ενώ λείπουν τουλάχιστον άλλα δύο άτομα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα», διευκρίνισε σε δηλώσεις της στον ΣΚΑΪ, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Οπως είπε για το φονικό επεισόδιο της οδού Ληλαντίων, «η εικόνα που έχουν σχηματίσει οι αστυνομικοί είναι ότι συνολικά ενεπλάκησαν οκτώ άτομα από δύο παρέες των τεσσάρων. Αναζητούμε επομένως άλλα δύο άτομα. Κανείς δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν».

Τα μαχαιρώματα στη Χαλκίδα κρύβουν κάτι μεγαλύτερο από οπαδικές διαφορές, δήλωσε από την πλευρά του, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πρόκειται για σύγκρουση συμμοριών.

