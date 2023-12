Πεκίνο: 102 τραυματίες με κατάγματα σε ατύχημα στο μετρό

Τουλάχιστον 102 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ατύχημα που σημειώθηκε την Πέμπτη, στο μετρό του Πεκίνου, όταν συγκρούστηκαν βαγόνια σε υπέργειο τμήμα του.

Την είδηση μετέδωσε την Παρασκευή η κρατική κινεζική τηλεόραση CCTV.

Η κινεζική πρωτεύουσα, όπου αυτού του είδους τα ατυχήματα είναι σπάνια, πλήττεται τις τελευταίες ημέρες από έντονες χιονοπτώσεις που έχουν προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία των μέσων μεταφοράς.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις 18:57 τοπική ώρα (12:57 ώρα Ελλάδας), ώρα αιχμής, σύμφωνα με τη CCTV.

«Συνολικά 515 άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για να υποβληθούν σε εξετάσεις, εκ των οποίων 102 διαπιστώθηκε ότι φέρουν κατάγματα. Δεν έχει σημειωθεί κανένας θάνατος», τόνισε το τηλεοπτικό δίκτυο, σύμφωνα με το όποιο «67 άνθρωποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται».

Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες που έδειχναν επιβάτες να έχουν πέσει κάτω, άλλους να διατηρούν την ψυχραιμία τους σε ένα βαγόνι που είναι μισοβυθισμένο στο σκοτάδι και κάποιους να χρησιμοποιούν τα σφυριά εκτάκτου ανάγκης για να σπάσουν ένα τζάμι και να βγουν έξω.

NEW: Beijing metro collision left 102 people with fractures, state media reported https://t.co/atOb1uynIw pic.twitter.com/ZMwhTXYyy4

Σε άλλα βίντεο φαίνεται ένα πλήθος επιβατών να απομακρύνονται από το σημείο του ατυχήματος μέσα στο χιόνι και πυροσβέστες να βοηθούν έναν ηλικιωμένο να μετακινηθεί.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, το ατύχημα προκλήθηκε από το χιόνι που έκανε τις ράγες ολισθηρές και επηρέασε τη λειτουργία του φρένου εκτάκτου ανάγκης, επεσήμανε η CCTV.

«Ένα τρένο ήταν πίσω, βρισκόταν σε κατωφέρεια, οπότε γλίστρησε στις ράγες και δεν κατάφερε να φρενάρει αποτελεσματικά, γεγονός που προκάλεσε σύγκρουση με τρένο που βρισκόταν μπροστά», διευκρίνισε.

Beijing Metro Accident: Over 30 Injured on Changping Line, No Fatalities. pic.twitter.com/cOVStWWLHd

