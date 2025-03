Πειθαρχικές κυρώσεις για τους δοκίμους της ΣΜΥΝ μετά το υβριστικό σύνθημα για την Τουρκία

Εξηγήσεις για τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν κατά της γείτονος στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου ζητούν –μέσω πηγών– από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, την ώρα που ήδη κινήθηκε η διαδικασία πειθαρχικών κυρώσεων σε βάρος των δοκίμων της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) που «άλλαξαν» την κατάληξη στο γνωστό –στις τάξεις των σπουδαστών των στρατιωτικών σχολών– σύνθημα: «Ελλάδα, Ελλάδα σ’ αγαπώ. Ελλάδα είσαι μία. Η Κύπρος είναι ελληνική και η Μακεδονία», σε «γ…η Τουρκία».

Οι πρώτες αντιδράσεις στην απέναντι ακτή του Αιγαίου ήταν πάντως –τουλάχιστον προς το παρόν– πολύ ηπιότερες σε σχέση με εκείνες στο εσωτερικό της χώρας, όπου ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά έκαναν λόγο σε διαδοχικές ανακοινώσεις τους για ανιστόρητο εθνικισμό και για εθνικιστικό παραλήρημα με χουντικά συνθήματα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα την έκφραση αποδοκιμασίας του, βάζοντας στο στόχαστρο την προωθούμενη από τον υπουργό Εθνικής Αμυνας «Ατζέντα 2030» για τον μετασχηματισμό και τη νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της νέας εποχής.

«Οι εθνικιστικές κορώνες και η έλλειψη πειθαρχίας, μονό ισχύ δεν εγγυώνται. Το αφήγημα της ατζέντας 2030 αδυνατίζει από τις συνεχείς αποχωρήσεις από το Π.Ν. και τις σοβαρές διοικητικές αρρυθμίες που έπρεπε να απασχολούν σοβαρά την ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, καθώς η εθνική άμυνα δεν θωρακίζεται μόνο με μεγάλες δαπάνες», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική ανακοίνωση της Κουμουνδούρου.

Στην Τουρκία εν τω μεταξύ, όπως προαναφέρθηκε, πηγές του υπουργείου Εξωτερικών, μιλώντας στο επίσημο πρακτορείο Anadolu, χαρακτήρισαν «αυθάδη» και «απαράδεκτα» τα συνθήματα των ελλήνων δοκίμων, λέγοντας ότι «υπονομεύουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις» και στο πλαίσιο αυτό, ζητούσαν εξηγήσεις.

Στα αξιοσημείωτα, ότι λίγες ώρες νωρίτερα η τουρκική πρεσβεία συνεχάρη την Ελλάδα για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου

We congratulate the people and the Government of our neighbour Greece on the occasion of their National Day.

Komşumuz Yunanistan halkının ve Hükümetinin Milli Günü’nü kutlarız.

