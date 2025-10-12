Πεδίον του Αρεος: Αγαλμα του Προμήθεα, αφιερωμένο στους μικρομεσαίους επαγγελματίες

Ενα άγαλμα του Προμηθέα τοποθέτησε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) στο Πεδίον του Αρεος για να τιμήσει τους μικρομεσαίους επαγγελματίες, καθώς συμπληρώνει εκατό χρόνια από την ίδρυσή του.

Τα αποκαλυπτήρια του πρώτου αγάλματος για τους μικρομεσαίους τέλεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, στην ομιλία του, παρομοίασε τον μικρομεσαίο επαγγελματία με τον Προμηθέα – τον τιτάνα που πρόσφερε την «φωτιά» της γνώσης και της δημιουργίας στην ανθρωπότητα, πληρώνοντας όμως βαρύ τίμημα. «Ο σύγχρονος μικρομεσαίος κρατά ζωντανή τη δική του φωτιά μέσα στην κοινωνία. Δεν εργάζεται μόνο για τον εαυτό του, αλλά για το κοινό καλό. Και γι’ αυτό αξίζει αναγνώριση, στήριξη και πολιτικές που θα του επιτρέψουν να προοδεύσει», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ.Χατζηθεοδοσίου.

Το άγαλμα, έργο της γλύπτριας Αγγέλικας Κοροβέση, απόφοιτης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, απεικονίζει τον Προμηθέα ως διαχρονικό σύμβολο δύναμης, θυσίας και προόδου – χαρακτηριστικά που, σύμφωνα με τον κ. Χατζηθεοδοσίου, αντανακλούν την πορεία των μικρομεσαίων επαγγελματιών της χώρας.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου είπε ακόμη: «Οι μικρομεσαίοι δεν είναι το πρόβλημα. Είναι η λύση. Είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας και η καρδιά της κοινωνίας», δήλωσε. «Η ανάπτυξη που αφορά λίγους δεν είναι ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε ένα νέο μοντέλο δίκαιης και συμμετοχικής προόδου, όπου κανείς δεν μένει πίσω».

Αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα: υψηλό λειτουργικό κόστος, δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση, άνισος ανταγωνισμός με τις μεγάλες επιχειρήσεις, και οι απαιτήσεις της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News