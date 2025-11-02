Πάτρα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική συμμορία – διέπραξαν ληστεία και κλοπές σε οκτώ πόλεις

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας ενέχονται σε μία ληστεία και 27 κλοπές, προχώρησε η Ασφάλεια Πατρών, συλλαμβάνοντας τρεις άνδρες και μία γυναίκα έπειτα από επιχείρηση σε περιοχή της Βοιωτίας και στα Μέγαρα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπραξαν από τον Αύγουστο του 2024 έως τον περασμένο Οκτώβριο μία ληστεία και 27 κλοπές, κυρίως σε σπίτια ηλικιωμένων, με τη μέθοδο της απασχόλησης.

Οι συλληφθέντες έδρασαν σε Πάτρα, Αγρίνιο, Κόρινθο, Θήβα, Χαλκίδα, Λαμία, Αργος και Καρδίτσα, αφαιρώντας από τα θύματά τους χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή, η αξία των οποίων υπερβαίνει τις 64.000 ευρώ.

Οσον αφορά την υπόθεση της ληστείας, οι δύο από τους κατηγορούμενους, φορώντας μάσκες, εισέβαλαν στις 10 Οκτωβρίου στο σπίτι ηλικιωμένης στη Λαμία και ασκώντας της σωματική βία αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λιβαδειάς, ενώ η Ασφάλεια Πατρών συνεχίζει τις έρευνες προκειμένου να διακριβωθεί η συμμετοχή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News