Πάτησε στη Σελήνη το «Μπλε Φάντασμα», που θα ανοίξει τον δρόμο για μόνιμη παρουσία ανθρώπων

Μεταφέροντας ερευνητικό εξοπλισμό, η σεληνάκατος Blue Ghost της ιδιωτικής εταιρείας Firefly Aerospace προσεληνώθηκε το πρωί της Κυριακής 2 Μαρτίου.

Στην αποστολή του Blue Ghost τα επιστημονικά όργανα θα δοκιμάσουν τεχνολογίες γεώτρησης, θα συλλέξουν δείγματα σεληνιακού εδάφους, θα εγκαταστήσουν τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και θα πραγματοποιήσουν μελέτες για την έκθεση ανθρώπων στη βλαβερή κοσμική και ηλιακή ακτινοβολία, καθώς και στην επίσης βλαβερή σεληνιακή σκόνη.

Η σεληνάκατος μεταφέρει επίσης ένα ρόβερ εξερεύνησης και κάποια άλλα μικρά ρομπότ.

We’re baaack! 🌕

Blue Ghost has landed, safely delivering 10 NASA scientific investigations and tech demos that will help us learn more about the lunar environment and support future astronauts on the Moon and Mars. pic.twitter.com/guugFdsXY3

— NASA (@NASA) March 2, 2025