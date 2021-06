Σάλος στο Twitter για το… παντελόνι του Τραμπ

Πολλά και διάφορα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του ενώπιον θαυμαστών του στη Βόρεια Καρολίνα, την πρώτη δημόσια μετά από καιρό. Τίποτα το μη αναμενόμενο βέβαια. Απλά επανέλαβε τα γνωστά περί κλοπής των εκλογών, ότι αυτός είναι ο νόμιμος πρόεδρος κλπ.

Αυτό που ήταν πρωτότυπο όμως, ήταν ο τρόπος που φόρεσε το παντελόνι του: ανάποδα! Ή τουλάχιστον έτσι ισχυρίστηκε κάποιος στο Twitter, που ανέβασε και ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται να φορά το κλασικό του μπλε κοστούμι με το παντελόνι να μην έχει φουρμουάρ.

Οι χρήστες άλλο που δεν ήθελαν. Δεν έχασαν την ευκαιρία να γελάσουν και έσπευσαν να τον ειρωνευτούν για την ικανότητά του στο ντύσιμο. Δεν έλειψαν και οι διάφορες θεωρίες για τον συμβολισμό της πράξης του: μπορεί να το έκανε επίτηδες για να δείξει ότι το εκλογικό αποτέλεσμα είναι ανάποδο από αυτό που θεωρεί ο ίδιος ως αληθινό ή να θέλει να πει ότι όλα πάνε ανάποδα στις ΗΠΑ από τότε που έφυγε από τον Λευκό Οίκο.

Others are noting this, but it can't be shared enough: Donald Trump gave his big speech today with his pants on backwards. Look close and tell me I'm wrong.pic.twitter.com/sRsoJVfyf8

— Brandon Friedman (@BFriedmanDC) June 6, 2021